Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale a României, ar urma să producă o mare surpriză la meciurile din luna septembrie.

Tehnicianul ar dori să îl convoace în premieră pe Andrea Padula (29 de ani), fundașul celor de la UTA Arad.

Andrea Padula are dublă cetățenie, română și italiană, și este văzut de staff-ul naționalei ca o posibilă soluție pentru postul de fundaș stânga, poziție pentru care Mircea Lucescu nu are foarte multe variante.

Andrea Padula ar putea fi chemat la echipa națională pentru meciurile cu Canada și Cipru, partide care se vor disputa la începutul toamnei, conform, gsp.ro.

Padula este monitorizat de staff-ul lui Lucescu încă de la începutul acestui sezon. Acesta a avut evoluții bune în tricoul UTA-ei, astfel că este luat în calcul drept soluție pentru selecționată.

Fundașul cu dublă cetățenie a mai fost urmărit de către staff-ul naționalei și în perioada în care juca la FCU Craiova, în Liga 1. El n-are nicio convocare la o echipă națională.

„Doamne ajută! Eu iau totul pas cu pas, antrenament după antrenament, meci cu meci, vedem unde putem să ajungem.

E o onoare pentru mine să vorbim despre echipa națională, am spus mereu că e un obiectiv al meu.

Muncesc pentru asta și atât, eu doar asta pot să fac. Să joc bine și să fac tot ce pot să-mi ajut echipa”, a spus Padula după meciul de ieri despre o posibilă convocare la naționala României.

M-aş bucura ca Padula să fie convocat. Cei care sunt la naţională sunt convins că l-au analizat bine. Are o creştere de formă Adrian Mihalcea, antrenor UTA, după meciul cu Dinamo, 1-1

Programul echipei naționale în luna septembrie:

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: România – Canada (Arena Națională, București)

Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – România (GSP Stadium, Nicosia)

250.000 de euro este cota lui Andrea Padula, conform Transfermarkt

Lista provizorie a stranierilor pregătită de Mircea Lucescu

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

(Real Oviedo | Spania, 14/0), (Celta de Vigo | Spania, 4/0), (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Programul României din preliminariile CM 2026

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Ce meciuri s-au jucat

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

