Liga 2, etapa #3 Victorie cu 7-0 și un total de 21 de goluri în primele 5 meciuri de azi! De la 18:30 e CS Dinamo - Steaua. Clasamentul actualizat
Liga 2/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, etapa #3 Victorie cu 7-0 și un total de 21 de goluri în primele 5 meciuri de azi! De la 18:30 e CS Dinamo - Steaua. Clasamentul actualizat

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 09:35
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 13:29
  • Azi s-au disputat 5 partide în etapa #3 din Liga 2.
  • Cel mai interesante dueluri ale rundei sunt derby-ul CS Dinamo - Steaua, azi, și Sepsi - Corvinul, luni.
  • Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante sunt televizate pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În primul meci al etapei, FC Bihor și CSC Dumbrăvița au oferit un meci spectaculos. Conduși cu 0-2, orădenii au reușit să revină după ce au marcat de 3 ori, în mai puțin de 20 de minute.

„Derby-ul clonelor”  Inițiativa de la meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, care a stârnit reacții acide: „Echipă făcută pentru șantaj!”
Citește și
„Derby-ul clonelor” Inițiativa de la meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, care a stârnit reacții acide: „Echipă făcută pentru șantaj!”
Citește mai mult
„Derby-ul clonelor”  Inițiativa de la meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, care a stârnit reacții acide: „Echipă făcută pentru șantaj!”

Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 3-1

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs/ Asistenți: Zamfir Doru și Marin Răzvan Ștefan
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

CS Afumați - FC Voluntari 0-1

  • Arbitru: Olaru Constantin Alin/ Asistenți: Mihăilă Alexandru și Constantinescu Daniela
  • Stadion: Comunal (Afumați)

CSM Reșița - Câmpulung Muscel 7-0

  • Arbitru: Buzărnescu Dan Ștefan/ Asistenți: Constantinescu Andrei și Suciu George
  • Stadion: Mircea Chivu (Reșita)

CSM Slatina - Metalul Buzău 2-3

  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae/ Asistenți: Spătar Răzvan și Nan Marilena Cătălina
  • Stadion: 1 Mai (Slatina)

ASA Tg. Mureș - Olimpia Satu Mare 4-0

  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel/ Asistenți: Băla Casian și Șușcă Andreea Daniela
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)

CS Dinamo - Steaua, live de la ora 18:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Roman George Cătălin/ Asistenți: Marin Nicușor și Iftode Florin
  • Stadion: „Arcul de Triumf” (București)

S-a jucat:

FC Bihor - CSC Dumbrăvița 3-2

  • Au marcat: Cocian ('64), Hora ('74), Tescan ('81)/ Gladun ('6), Olariu ('54)

Echipele de start:

  • FC Bihor: Mocan - Ban, Popa, Gal, Cucu - Filip, Tudor - Stahl, Cocian, Gunie - Chirițoiu
  • Rezerve: Cadar, Albu, Kereki, Panait, Enceanu, Beglarkhanov, Tincău, Hora, Tescan
  • Antrenor: Erik Lincar
  • CSC Dumbrăvița: Brașoveanu - Butnărașu, Panaite, Misăraș, Gladun – B. Vasile, Ailenei - Sofran, Cibi, D. Olariu - R. Cristea
  • Rezerve: Berițan - C. Pădurariu, A. Olaru, R. Popa, Ciurel, Baeram, Szabo, E. Adam, Calotă
  • Antrenor: Florin Fabian
  • Arbitru: Bădărău Raul Sebastian/ Asistenți: Cosmescu Cristian și Cășuț Cristian
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)

Duminică, 17 august

Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la ora 11:00

  • Stadion: Concordia (Chiajna)

CS Tunari - FC Bacău, live de la ora 11:00

  • Stadion: Central (Tunari)

Luni, 18 august

Sepsi - Corvinul, live de la ora 17:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Marți, 19 august

Poli Iași - Gloria Bisrița, live de la ora 19:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Clasament Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1.CSM Reșița39
2.FC Bihor39
3.FC Voluntari39
4.ASA Tg. Mureș37
5.Steaua*26
6.Chindia34
7.Ceahlăul Piatra Neamț24
8.Corvinul Hunedoara24
9.CS Afumați *34
10.Metalul Buzău34
11.CS Dinamo București *23
12.Poli Iași23
13Concordia Chiajna23
14.CSC Dumbrăvița*33
15.Sepsi 22
16.Metalul Buzău21
17.Gloria Bistrița*22
18.CS Tunari*21
19.CSM Slatina31
20.Șelimbăr*30
21.Olimpia Satu Mare*30
22.Câmpulung30
* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
20:43
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Bilete pentru CS Dinamo - CSA Steaua Formația din „Ștefan cel Mare” a pus în vânzare tichete la derby cu un poster inedit
Liga 2
17:44
Bilete pentru CS Dinamo - CSA Steaua Formația din „Ștefan cel Mare” a pus în vânzare tichete la derby cu un poster inedit
Citește mai mult
Bilete pentru CS Dinamo - CSA Steaua Formația din „Ștefan cel Mare” a pus în vânzare tichete la derby cu un poster inedit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
liga 2 steaua bucuresti CSM Resita Poli Iasi cs dinamo fc bihor fc voluntari
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share