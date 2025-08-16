Azi s-au disputat 5 partide în etapa #3 din Liga 2.

Cel mai interesante dueluri ale rundei sunt derby-ul CS Dinamo - Steaua, azi, și Sepsi - Corvinul, luni.

Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante sunt televizate pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În primul meci al etapei, FC Bihor și CSC Dumbrăvița au oferit un meci spectaculos. Conduși cu 0-2, orădenii au reușit să revină după ce au marcat de 3 ori, în mai puțin de 20 de minute.

Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 3-1

Arbitru: Kovacs Szabolcs/ Asistenți: Zamfir Doru și Marin Răzvan Ștefan

Kovacs Szabolcs/ Asistenți: Zamfir Doru și Marin Răzvan Ștefan Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

CS Afumați - FC Voluntari 0-1

Arbitru: Olaru Constantin Alin/ Asistenți: Mihăilă Alexandru și Constantinescu Daniela

Olaru Constantin Alin/ Asistenți: Mihăilă Alexandru și Constantinescu Daniela Stadion: Comunal (Afumați)

CSM Reșița - Câmpulung Muscel 7-0

Arbitru: Buzărnescu Dan Ștefan/ Asistenți: Constantinescu Andrei și Suciu George

Buzărnescu Dan Ștefan/ Asistenți: Constantinescu Andrei și Suciu George Stadion: Mircea Chivu (Reșita)

CSM Slatina - Metalul Buzău 2-3

Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae/ Asistenți: Spătar Răzvan și Nan Marilena Cătălina

Lunca Dragoș Nicolae/ Asistenți: Spătar Răzvan și Nan Marilena Cătălina Stadion: 1 Mai (Slatina)

ASA Tg. Mureș - Olimpia Satu Mare 4-0

Arbitru: Bădoiu Marius Daniel/ Asistenți: Băla Casian și Șușcă Andreea Daniela

: Bădoiu Marius Daniel/ Asistenți: Băla Casian și Șușcă Andreea Daniela Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)

CS Dinamo - Steaua, live de la ora 18:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru: Roman George Cătălin/ Asistenți: Marin Nicușor și Iftode Florin

Roman George Cătălin/ Asistenți: Marin Nicușor și Iftode Florin Stadion: „Arcul de Triumf” (București)

S-a jucat:

FC Bihor - CSC Dumbrăvița 3-2

Au marcat: Cocian ('64), Hora ('74), Tescan ('81)/ Gladun ('6), Olariu ('54)

Echipele de start:

FC Bihor: Mocan - Ban, Popa, Gal, Cucu - Filip, Tudor - Stahl, Cocian, Gunie - Chirițoiu

Mocan - Ban, Popa, Gal, Cucu - Filip, Tudor - Stahl, Cocian, Gunie - Chirițoiu Rezerve: Cadar, Albu, Kereki, Panait, Enceanu, Beglarkhanov, Tincău, Hora, Tescan

Cadar, Albu, Kereki, Panait, Enceanu, Beglarkhanov, Tincău, Hora, Tescan Antrenor: Erik Lincar

CSC Dumbrăvița: Brașoveanu - Butnărașu, Panaite, Misăraș, Gladun – B. Vasile, Ailenei - Sofran, Cibi, D. Olariu - R. Cristea

Brașoveanu - Butnărașu, Panaite, Misăraș, Gladun – B. Vasile, Ailenei - Sofran, Cibi, D. Olariu - R. Cristea Rezerve: Berițan - C. Pădurariu, A. Olaru, R. Popa, Ciurel, Baeram, Szabo, E. Adam, Calotă

Berițan - C. Pădurariu, A. Olaru, R. Popa, Ciurel, Baeram, Szabo, E. Adam, Calotă Antrenor: Florin Fabian

Arbitru: Bădărău Raul Sebastian/ Asistenți: Cosmescu Cristian și Cășuț Cristian

Bădărău Raul Sebastian/ Cosmescu Cristian și Cășuț Cristian Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)

Duminică, 17 august

Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la ora 11:00

liveVIDEO pe frf.tv

Stadion: Concordia (Chiajna)

CS Tunari - FC Bacău, live de la ora 11:00

Stadion: Central (Tunari)

Luni, 18 august

Sepsi - Corvinul, live de la ora 17:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Marți, 19 august

Poli Iași - Gloria Bisrița, live de la ora 19:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Clasament Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. CSM Reșița 3 9 2. FC Bihor 3 9 3. FC Voluntari 3 9 4. ASA Tg. Mureș 3 7 5. Steaua* 2 6 6. Chindia 3 4 7. Ceahlăul Piatra Neamț 2 4 8. Corvinul Hunedoara 2 4 9. CS Afumați * 3 4 10. Metalul Buzău 3 4 11. CS Dinamo București * 2 3 12. Poli Iași 2 3 13 Concordia Chiajna 2 3 14. CSC Dumbrăvița* 3 3 15. Sepsi 2 2 16. Metalul Buzău 2 1 17. Gloria Bistrița* 2 2 18. CS Tunari* 2 1 19. CSM Slatina 3 1 20. Șelimbăr* 3 0 21. Olimpia Satu Mare* 3 0 22. Câmpulung 3 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

