- Azi s-au disputat 5 partide în etapa #3 din Liga 2.
- Cel mai interesante dueluri ale rundei sunt derby-ul CS Dinamo - Steaua, azi, și Sepsi - Corvinul, luni.
- Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante sunt televizate pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
În primul meci al etapei, FC Bihor și CSC Dumbrăvița au oferit un meci spectaculos. Conduși cu 0-2, orădenii au reușit să revină după ce au marcat de 3 ori, în mai puțin de 20 de minute.
Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 3-1
- Arbitru: Kovacs Szabolcs/ Asistenți: Zamfir Doru și Marin Răzvan Ștefan
- Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)
CS Afumați - FC Voluntari 0-1
- Arbitru: Olaru Constantin Alin/ Asistenți: Mihăilă Alexandru și Constantinescu Daniela
- Stadion: Comunal (Afumați)
CSM Reșița - Câmpulung Muscel 7-0
- Arbitru: Buzărnescu Dan Ștefan/ Asistenți: Constantinescu Andrei și Suciu George
- Stadion: Mircea Chivu (Reșita)
CSM Slatina - Metalul Buzău 2-3
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae/ Asistenți: Spătar Răzvan și Nan Marilena Cătălina
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
ASA Tg. Mureș - Olimpia Satu Mare 4-0
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel/ Asistenți: Băla Casian și Șușcă Andreea Daniela
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureș)
CS Dinamo - Steaua, live de la ora 18:30
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Arbitru: Roman George Cătălin/ Asistenți: Marin Nicușor și Iftode Florin
- Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
S-a jucat:
FC Bihor - CSC Dumbrăvița 3-2
- Au marcat: Cocian ('64), Hora ('74), Tescan ('81)/ Gladun ('6), Olariu ('54)
Echipele de start:
- FC Bihor: Mocan - Ban, Popa, Gal, Cucu - Filip, Tudor - Stahl, Cocian, Gunie - Chirițoiu
- Rezerve: Cadar, Albu, Kereki, Panait, Enceanu, Beglarkhanov, Tincău, Hora, Tescan
- Antrenor: Erik Lincar
- CSC Dumbrăvița: Brașoveanu - Butnărașu, Panaite, Misăraș, Gladun – B. Vasile, Ailenei - Sofran, Cibi, D. Olariu - R. Cristea
- Rezerve: Berițan - C. Pădurariu, A. Olaru, R. Popa, Ciurel, Baeram, Szabo, E. Adam, Calotă
- Antrenor: Florin Fabian
- Arbitru: Bădărău Raul Sebastian/ Asistenți: Cosmescu Cristian și Cășuț Cristian
- Stadion: Iuliu Bodola (Oradea)
Duminică, 17 august
Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la ora 11:00
- liveVIDEO pe frf.tv
- Stadion: Concordia (Chiajna)
CS Tunari - FC Bacău, live de la ora 11:00
- Stadion: Central (Tunari)
Luni, 18 august
Sepsi - Corvinul, live de la ora 17:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
Marți, 19 august
Poli Iași - Gloria Bisrița, live de la ora 19:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)
Clasament Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|CSM Reșița
|3
|9
|2.
|FC Bihor
|3
|9
|3.
|FC Voluntari
|3
|9
|4.
|ASA Tg. Mureș
|3
|7
|5.
|Steaua*
|2
|6
|6.
|Chindia
|3
|4
|7.
|Ceahlăul Piatra Neamț
|2
|4
|8.
|Corvinul Hunedoara
|2
|4
|9.
|CS Afumați *
|3
|4
|10.
|Metalul Buzău
|3
|4
|11.
|CS Dinamo București *
|2
|3
|12.
|Poli Iași
|2
|3
|13
|Concordia Chiajna
|2
|3
|14.
|CSC Dumbrăvița*
|3
|3
|15.
|Sepsi
|2
|2
|16.
|Metalul Buzău
|2
|1
|17.
|Gloria Bistrița*
|2
|2
|18.
|CS Tunari*
|2
|1
|19.
|CSM Slatina
|3
|1
|20.
|Șelimbăr*
|3
|0
|21.
|Olimpia Satu Mare*
|3
|0
|22.
|Câmpulung
|3
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)