AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis

AQUA Carpatica sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis

Brandul românesc devine sponsor oficial atât al federației, cât și al echipei naționale Peruane de tenis

AQUA Carpatica, apa minerală naturală cu renume internațional pentru puritatea sa excepțională, anunță cu mândrie semnarea parteneriatului cu Federația Peruană de Tenis, devenind sponsor oficial atât al federației, cât și al echipei naționale de tenis, urmată de victoria istorica a Peru la Cupa Davis, desfășurată recent la Lima.

La doar 14 ani de la lansare, AQUA Carpatica este deja cel mai puternic brand românesc, confirmat de titlul obținut în BrandRO 2025, și cea mai vândută apă plată din România. Extinderea internațională acoperă acum peste 20 de țări, iar 2025 a marcat intrarea pe piața peruană, unde AQUA Carpatica este deja preferată de restaurante de top care premiază calitatea, precum Mérito (locul 26 în The World's 50 Best Restaurants 2025) și Osaka Cocina Nikkei.

Parteneriatul cu Federația Peruană de Tenis a coincis cu un moment de glorie pentru tenisul peruan – victoria echipei naționale în Cupa Davis – ridicând afinitatea și prestigiul consumului de apă minerală naturală printre iubitorii sportului și ai gastronomiei de elită. AQUA Carpatica a fost apa oficială a competiției, iar colaborarea s-a dovedit a fi de bun augur, asigurând hidratarea campionilor și performanța lor de top. Acest demers consolidează poziția brandului drept susținător al performanței sportive autentice.

Această asociere unică între excelență sportivă și calitate superioară transmite un mesaj puternic pentru consumatorii din Peru: alegerea produselor premium, precum AQUA Carpatica, poate inspira performanță, sănătate și succes. Brandul va continua să investească în creștere, inovație și în promovarea unei vieți sănătoase, atât la nivel local, cât și internațional.

