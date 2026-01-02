Gică Popescu (58 de ani), a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) și a transmis clar că „marinarilor” le-ar plăcea să-l vadă din nou pe vârf în tricoul alb-albastru.

Atacantul, care va împlini 35 pe 5 ianuarie, aparține de FCSB până în vara lui 2026 și este cotat la 500.000 de euro, însă evoluțiile sale au fost sub așteptări.

Gică Popescu, despre Denis Alibec: „ Ne-am dori oricând să se întoarcă”

„Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate.

Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.

E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă.

Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, a spus Gică Popescu pentru as.ro.

Ultima apariție a atacantului a fost pe 22 noiembrie, în remiza cu Petrolul, scor 1-1, când a fost introdus pe teren pentru ultimele trei minute.

Alibec a ajuns la FCSB în vară, liber de contract de la Farul, pentru a doua oară, după transferul din 2017, în urma căruia a petrecut un an și jumătate la echipă.

În tricoul Farului, Denis Alibec a bifat 111 apariții, reușind să înscrie 34 de goluri și să contribuie cu 26 de pase decisive.

13 apariții a bifat Alibec în acest sezon pentru FCSB, reușind un gol și o pasă decisivă, fără să fie integralist în niciuna dintre partide

Gigi Becali: „Eu am încredere în Alibec”

Becali, patronul FCSB-ului, e încrezător acum că Alibec poate face un cantonament bun, care să-l ajute să obțină performanțe pe teren, după ce în prima parte a sezonului s-a confruntat fie cu accidentări, fie cu o formă departe de cea din sezonul anterior.

„De Alibec m-a întrebat Mihai (n.r. - Stoica) ce facem cu el, dacă îl ia în cantonament. I-am zis că eu în Alibec am încredere. Alibec poate să se antreneze, să facă un cantonament bun în iarnă și să fie bombă, cel mai tare atacant.

Eu am încredere în Alibec. Adică eu am spus, în primul rând, că și-a scos banii. Cum și-a scos banii? Păi, i-a dat pasă de gol lui Miculescu (n.r. - în victoria cu G.A. Eagles, în Europa League, 1-0). Și-a scos banii, gata”, a transmis Becali, la Digi Sport.

