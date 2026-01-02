„Ne-am dori oricând să se întoarcă” Denis Alibec, înapoi la Farul? Gică Popescu: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?” +13 foto
Denis Alibec (foto: Sport Pictures)
Superliga

„Ne-am dori oricând să se întoarcă” Denis Alibec, înapoi la Farul? Gică Popescu: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 02.01.2026, ora 20:11
  • Gică Popescu (58 de ani), a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) și a transmis clar că „marinarilor” le-ar plăcea să-l vadă din nou pe vârf în tricoul alb-albastru.

Atacantul, care va împlini 35 pe 5 ianuarie, aparține de FCSB până în vara lui 2026 și este cotat la 500.000 de euro, însă evoluțiile sale au fost sub așteptări.

Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Citește și
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Citește mai mult
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă

Gică Popescu, despre Denis Alibec: Ne-am dori oricând să se întoarcă”

„Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate.

Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.

E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă.

Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, a spus Gică Popescu pentru as.ro.

  • Ultima apariție a atacantului a fost pe 22 noiembrie, în remiza cu Petrolul, scor 1-1, când a fost introdus pe teren pentru ultimele trei minute.

FOTO: FCSB - Petrolul 1-1

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (13 imagini)

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+13 Foto
labels.photo-gallery

Alibec a ajuns la FCSB în vară, liber de contract de la Farul, pentru a doua oară, după transferul din 2017, în urma căruia a petrecut un an și jumătate la echipă.

În tricoul Farului, Denis Alibec a bifat 111 apariții, reușind să înscrie 34 de goluri și să contribuie cu 26 de pase decisive.

13 apariții
a bifat Alibec în acest sezon pentru FCSB, reușind un gol și o pasă decisivă, fără să fie integralist în niciuna dintre partide

Gigi Becali: „Eu am încredere în Alibec”

Becali, patronul FCSB-ului, e încrezător acum că Alibec poate face un cantonament bun, care să-l ajute să obțină performanțe pe teren, după ce în prima parte a sezonului s-a confruntat fie cu accidentări, fie cu o formă departe de cea din sezonul anterior.

„De Alibec m-a întrebat Mihai (n.r. - Stoica) ce facem cu el, dacă îl ia în cantonament. I-am zis că eu în Alibec am încredere. Alibec poate să se antreneze, să facă un cantonament bun în iarnă și să fie bombă, cel mai tare atacant.

Eu am încredere în Alibec. Adică eu am spus, în primul rând, că și-a scos banii. Cum și-a scos banii? Păi, i-a dat pasă de gol lui Miculescu (n.r. - în victoria cu G.A. Eagles, în Europa League, 1-0). Și-a scos banii, gata”, a transmis Becali, la Digi Sport.

Citește și

 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
19:22
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Superliga
18:45
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Citește mai mult
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
farul constanta Gica Popescu liga 1 Denis Alibec fcsb
Știrile zilei din sport
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
02.01
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
Stranieri
02.01
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Citește mai mult
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
02.01
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Superliga
02.01
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Citește mai mult
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
11:20
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
10:38
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
09:37
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
02.01
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
02.01
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
02.01
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
02.01
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 15 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share