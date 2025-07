Ararat-Armenia - U Cluj 0-0 „Șepcile roșii” obțin doar un egal în Armenia, la revenirea în Europa » Când are loc meciul decisiv

U Cluj a remizat cu Ararat-Armenia, în deplasare, scor 0-0, în turul 2 preliminar din Conference League, manșa tur.

Clujenii au început curajos, iar, în primul minut de joc, o ezitare a portarului Bruno Pinto i-a oferit lui Nistor o șansă importantă de a deschide scorul. Mijlocașul a greșit pasa, iar defensiva armeană a fost atentă și a îndepărtat pericolul.

Tot Nistor, în minutul 22, a combinat elegant cu Macalou și a scăpat spre poartă. A ales să apeleze la o „scăriță” de la distanță care nu i-a reușit.

Chipciu a fost și el activ în ofensiva ardelenilor. În minutul 15 a șutat periculos, iar în minutul 59 a încercat din nou un șut, de la marginea careului, dar fără rezultate.

Cea mai mare ocazie a partidei le-a aparținut armenilor, când Joao Marcos, în minutul 59, a plecat pe contraatac, a pătruns în careu și a trimis un șut puternic, lovind bara transversală.

Jocul echilibrat s-a menținut până la final, ambele echipe ezitând să riște. Totul se va decide la retur, programat joia următoare, la Sibiu, de la ora 20:00.

Min. 90+3 - Final de meci

Min. 90+1 - Dorin Codrea primește un cartonaș galbem

Min. 86 - Atanas Trică intră în locul lui Macalou

Min. 83 - Fabry îl înlocuiește pe Nistor

Min. 82 - Hakobyan intră în locul lui Shaghoyan

Min. 82 - Duarte primește un cartonaș galben

Min. 65 - Lukic, Murgia și Drammeh îi înlocuiesc pe Thiam, M. Silva și pe O. Bic

Min. 65 - Cristea șutează de la 40 de metri, dar balonul îl lovește pe portar în piept

Min. 62 - Duarte și A. Tera îi înlocuiesc pe Gbomadu și pe Ambartsumyan

Min. 59 - Probleme pentru elevii lui Sabău! Joao Marcos scapă pe contraatac, pătrunde în careu și trimite în bara transversală.

Min. 59 - Chipciu șutează de la marginea careului, dar nu reușește să îl învingă pe portarul Bruno Pinto

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 31 - Emoții pentru clujeni! Balanta trage de la distanță, dar trimite peste poartă.

Min. 22 - Nistor reușește o combinație rapidă cu Macalou și scapă spre poarta adversă. Deși are spațiu, mijlocașul alege să finalizeze cu o „scăriță” din afara careului, însă ratează execuția, iar Bruno Pinto reține.

Min. 15 - Chipciu trimite un șut pe poartă, dar portarul este atent și reține balonul

Min. 1 - Portarul Bruno Pinto ezită în propriul careu, iar Nistor îi fură mingea, dar formația din Armenia recuperează și îndepărtează pericolul

Min. 1 - Partida începe acum

Ararat-Armenia - Universitatea Cluj, echipe de start

Ararat-Armenia: Bruno Pinto - Hovhannisyan, Queirós, Bueno, Grigoryan - Muradyan, Balanta, Ambartsumyan - Gbomadu, Joao Marcos, Shagoyan

Bruno Pinto - Hovhannisyan, Queirós, Bueno, Grigoryan - Muradyan, Balanta, Ambartsumyan - Gbomadu, Joao Marcos, Shagoyan Rezerve: Nersesyan, Badalian, Hugo Oliveira, H. Hakobyan, Eloyan, Duarte, Tera, Hakobyan, Malis, Welton

Nersesyan, Badalian, Hugo Oliveira, H. Hakobyan, Eloyan, Duarte, Tera, Hakobyan, Malis, Welton Antrenor: Manuel Jorge da Silva Cruz „Tulipa”

Manuel Jorge da Silva Cruz „Tulipa” U Cluj: Gertmonas - Chipciu, Codrea, Cristea, M. Silva - Simion, Artean, Bic - Nistor - Macalou, Thiam

Gertmonas - Chipciu, Codrea, Cristea, M. Silva - Simion, Artean, Bic - Nistor - Macalou, Thiam Rezerve: Lefter, Chirilă, Chinteș, Drammeh, Trică, Murgia, Fábry, Lukić, Bota

Lefter, Chirilă, Chinteș, Drammeh, Trică, Murgia, Fábry, Lukić, Bota Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion: FFA Academy (Erevan, Armenia)

FFA Academy (Erevan, Armenia) Arbitru: Dzmitry Dzmitryieu. Asistenți: Dzmitry Zhuk, Dzianis Yemelyanchykau. Al patrulea oficial: Viktar Shymusik (toți din Belarus)

Elevii lui Ovidiu Sabău au ajuns la stadionul FFA Academy și se pregătesc de începerea meciului.

Tulipa, înainte de meciul cu U Cluj: „Trebuie să ne impunem propriul joc și să nu ne adaptăm la al lor”

În perioada 2017-2021, Manuel Jorge da Silva Cruz „Tulipa” a pregătit echipele de juniori ale clubului FC Porto. După alte câteva aventuri la formații din Portugalia, a semnat în această vară cu Ararat-Armenia.

„Acesta va fi primul meu meci oficial cu Ararat-Armenia. Am avut o lună la dispoziție pentru a ne pregăti și am făcut tot posibilul pentru a ajunge la meci în cea mai bună formă.

Înțelegem că adversarii noștri se află într-o poziție mai bună - și-au păstrat antrenorul și echipa, deci au avantajul coeziunii. Dar obiectivul nostru este să dictăm jocul și să controlăm posesia.

Le-am studiat stilul și știm pe cine trebuie să neutralizăm în atac. Dar cel mai important lucru este să ne impunem propriul joc și să nu ne adaptăm la al lor.

Sunt foarte mulțumit de transferuri, dar recrutarea este în curs. Suntem foarte atenți nu numai la calitățile fotbalistice, ci și la calitățile umane”, a spus Tulipa, potrivit sportaran.com.

5,55 milioane de euro valorează lotul echipei Ararat-Armenia, potrivit Transfermarkt. De aproape trei ori mai puțin decât cel al lui U Cluj (14,4 milioane de euro)

Ioan Ovidiu Sabău, despre meciul cu Ararat-Armenia : „Vreau să văd curaj”

Tehnicianul lui U Cluj își dorește un parcurs cât mai lung în Europa și a transmis că obiectivul echipei în acest sezon nu mai este doar accederea în play-off.

„După atâția ani, am onoarea să reprezint în Conference League clubul care m-a format, unde am debutat și am avut cele mai frumoase amintiri ca jucători. Vreau să le am și ca antrenor.

Simt o mare responsabilitate și, așa cum a spus și Alex (n.r. - Chipciu), este deosebit și te încarcă să vezi câți fani avem, cât de mult iubesc și sunt atașați de această echipă. E fantastic.

Sper să găsesc cele mai bune soluții, să nu fie o prezență și o realizare deosebită doar că am ajuns aici. Este o experiență importantă pentru cei care nu au jucat încă într-o cupă europeană.

Este foarte important să avem acea energie, acea încredere, acel curaj de care ai nevoie să abordăm astfel de meciuri”, a afirmat Sabău, potrivit gsp.ro.

Vreau să văd curaj, curajul de a lua decizii. Va fi și foarte cald, trebuie să ne adaptăm și să jucăm foarte inteligent. Și, fiind două jocuri, să fim foarte echilibrați. Mare, mare atenție la meciul de mâine, mai ales să nu primim gol mâine. Asta nu înseamnă că am pregătit jocul să ne apărăm. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Universitatea Cluj

Cine e Ararat-Armenia

Fondată în 2017, Ararat-Armenia a terminat în sezonul precedent pe locul 2 în campionatul țării sale.

Are în palmares două titluri (2018-2019 și 2019-2020), o Cupă a Armeniei (2023-2024) și două Supercupe (2019-2020 și 2024-2025)

Ararat-Armenia nu a trecut niciodată în fazele principale ale unei competiții europene.

În 2019, armenii au fost eliminați în primul tur de AIK Stockholm (4-2 la general), dar a ajuns apoi în play-off-ul Europa League. Acolo, au fost înfrânți de Dudelange (3-3, 7-5 după penalty-uri)

În sezonul 2020-2021, echipa din Armenia a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad, scor 2-1, în play-off.

În Conference League au fost eliminați de Paide (2022-2023), Aris Thessaloniki (2023-2024) și de Puskas Akademia (2024-2025).

Ce urmează pentru U Cluj

În cazul în care va trece de Ararat-Armenia, Universitatea Cluj va evolua în turul 3 preliminar în fața câștigătoarei dintre Aktobe (Kazahstan) și Sparta Praga (Cehia) .

Primul meci se va juca în deplasare (7 august), iar returul va avea loc în România (14 august).

La Aktobe sunt legitimați portarul Andrei Vlad și fundașul stânga Bogdan Vătăjelu.

