Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea
Publicat: 19.10.2025, ora 11:23
Actualizat: 19.10.2025, ora 11:25
  • Grecul Kyros Vassaras e de 11 ani șef la CCA, perioadă în care n-a descoperit niciun arbitru care azi să fie în top.
  • Kovacs, Feșnic, Barbu, top 3 de azi, sunt descoperiți de foștii șefi, pe care Vassaras doar i-a ridicat grație influenței pe care o are la UEFA.

Introducerea arbitrajului video în fotbalul românesc n-are doar rol de a îndepărta din erorile mari care se comit, ci și de a demonstra în toată splendoarea cât de slab e nivelul arbitrajului nostru în momentul de față.

Iar lucrurile vor fi tot mai rele în viitor. Pentru că viitorul înseamnă „centrali” precum cel care a oficiat sâmbătă, la Metaloglobus - FCSB.

Numele lui: Robert Avram. E unul dintre produsele a ceea ce înseamnă domnia lui Vassaras peste arbitrajul românesc. R. Avram are azi 37 de ani, avea doar 26 când Vassaras a preluat comisia.

Ce arbitru a descoperit Vassaras în 11 ani?

Grecul e șef de peste 11 ani la CCA, dar în tot acest timp n-a promovat și descoperit niciun arbitru despre care azi să spunem că va asigura viitorul la un nivel măcar decent.



Pe Robert Avram a mers special să-l vadă la stadion. Acest central înțeleg că ar avea ceva „spate” și prin intermediul unor oameni importanți din FRF.

Robert Avram e ceea ce propune Vassaras după mai bine de un deceniu. Un arbitru care și legat la ochi dacă oficia, tot ar fi nimerit o decizie.

Să inventezi penalty când jucătorii nici nu se ating, să nu detectezi apoi un henț care s-a văzut și din Băneasa, deși meciul s-a jucat la Clinceni și să nu vezi fault la faza premergătoare golului lui Octavian Popescu, deși erai perfect plasat, așa ceva e greu acceptabil.

Dacă așa arată arbitrul pe care regimul Vassaras a reușit să-l producă în peste 10 ani, atunci grecul din fruntea CCA își developează întreaga incompetență.

Astăzi, top 3 arbitri români e format din Istvan Kovacs, Marian Barbu și Horațiu Feșnic. Pentru niciunul, Vassaras n-are niciun merit în descoperirea lui.

Foștii șefi de la CCA i-au văzut și promovat, adică Gheorghe Constantin „Vâlcea”, Alexandru Deaconu și Ion Crăciunescu.

Da, Vassaras i-a urcat la nivel internațional, dar a făcut-o doar pe baza influenței și relației la UEFA, unde prietenul Theodoridis e mâna dreaptă a lui Ceferin.

La un moment dat însă, Istvan și ceilalți se vor retrage, iar fotbalul românesc va ajunge doar pe mâna celor „descoperiți” de Vassaras, în frunte cu Robert Avram.

Și incompetența ar merita dosar penal

Răzvan Burleanu l-a apărat mereu pe Vassaras, argumentând că a adus integritate în arbitraj. Problema e că înainte aveam corupție, lucru dovedit de instanțele de judecată, iar acum avem incompetență.

Înainte, DNA, procurorii și judecătorii mai făceau ei curat în arbitrajul românesc. Acum, incompetența băltește și nu i se face dosar penal, deși ar merita.

Iar în fruntea arbitrajului continuă să stea un personaj care doar profită de această funcție, nu și produce ceva cu adevărat pentru viitor. Totul acceptat în numele influenței pe care o are la Nyon!

