Alți 29 de jucători, arbitri și conducători de club arestați în scandalul pariurilor care a lovit dur fotbalul din Turcia.

Șase dintre fotbaliști sunt legați de un singur meci, disputat în sezonul 2024-2025 în Super Lig. Ce s-a întâmplat atunci!

Cine e oficialul lui Galatasaray ajuns după gratii. Motivul pentru care a fost adus la secție!

Scandalul aranjamentelor din fotbalul turc prinde tot mai multe persoane implicate.

Jucători, arbitri și conducători de club sunt acuzați că au pariat, inclusiv pe meciurile propriilor echipe.

Fost vicepreședinte al lui Galatasaray, arestat!

Al treilea val al arestărilor tocmai a fost declanșat. Alte 29 de nume trecute pe lista neagră a Parchetului din Istanbul cu ordin de reținere!

Dintre ele, 24 au fost deja aduse la secțiile de poliție în operațiuni speciale lansate simultan în 11 provincii. Patru trebuie localizate și arestate. Al 29-lea era după gratii dinainte, pentru altă infracțiune.

Erden Timur, fostul vicepreședinte al Galatei arestat în scandalul pariurilor Foto: Imago

Printre cele 24 de persoane reținute, și Erden Timur, 44 de ani, avocat și om de afaceri, ex-vicepreședinte al lui Galatasaray, potrivit presei locale.

În cazul său, procurorii au descoperit „tranzacții financiare suspecte legate între ele” și care ar fi încălcat mai multe articole, inclusiv pariuri și spălare de bani.

14 fotbaliști reținuți. Șase de la Kasimpașa - Samsunspor: 1-0 pauză, 1-4 final

La fel, 14 jucători din ligi diferite ale Turciei care au mizat împotriva formațiilor la care erau sub contract „într-un mod ce a afectat rezultatul partidelor”. Mai exact, au pariat pe victoria adversarilor!

Printre acești 14 sunt și șase fotbaliști legați de meciul Kasimpașa - Samsunspor, disputat în Super Lig pe 26 octombrie 2024 și încheiat cu victoria oaspeților, 1-4.

Duel între cehul Antonin Barak (dreapta, Kasimpașa, acum la Sampdoria) și turcul Zeki Yavru, fundașul dreapta al lui Samsun Foto: Imago

La pauză, era 1-0 pentru Kasimpașa, deși oaspeții au avut două penaltyuri, ambele ratate. În repriza secundă, Samsun a înscris de trei ori în zece minute (67-77), punctând încă o dată până la final (86).

În noiembrie, federația turcă a suspendat 149 de arbitri și tușieri în acest scandal de corupție.

1.024 de jucători din toate ligile Turciei au fost suspendați până acum de către forul de la Istanbul

