„Sper să obțină ce și-a propus!” Lucrează de 50 de ani pentru CSA Steaua, dar vrea ca FCSB să devină campioană

Radu Troi (76 de ani), antrenor al echipei U15 din cadrul clubului CSA Steaua, a surprins în momentul în care a vorbit despre FCSB.

Fostul atacant a jucat timp de 4 ani pentru Steaua în anii '70, devenind de două ori campion al țării cu echipa din Ghencea.

Radu Troi pare să nu țină cont de războiul dintre CSA Steaua și FCSB. Deși e de o viață la clubul militar, și-ar dori ca gruparea patronată de Gigi Becali să cucerească al treilea titlu consecutiv în Liga 1.

Radu Troi: „Sper ca FCSB să obțină ceea ce și-a propus”

Fostul internațional consideră că FCSB este suficient de puternică pentru a reveni în lupta prima poziție a clasamentului din Superliga. Și vrea ca acest lucru să se întâmple.

„Campionatul? Poate să-l câștige oricine, după părerea mea. E foarte, foarte strâns, iar echipele sunt echilibrate. Poate FCSB cu un plus... După părerea mea, au lot destul de bun.

Probabil că, până acum, jucătorii lor au tratat cu foarte mare ușurință campionatul nostru, mai mult s-au axat pe competițiile internaționale. Acum încearcă să refacă situația și să obțină ceea ce și-au propus. Sper să reușească!”, a declarat Troi, pentru gsp.ro.

17 goluri a marcat Radu Troi pentru Steaua în 87 de meciuri jucate, între 1975 și 1979

Radu Troi: „Normal că țin cu Steaua”

După ce și-a exprimat simpatia față de FCSB, cel poreclit „Iepurele” a vrut să se asigure că nu este înțeles greșit.

„Am făcut anul acesta 50 de ani de activitate la Steaua... Sunt la o grupă de copii acum, sunt antrenor la grupa 2011.

S-a spus că noi suntem Steaua și așa este! Eu mă regăsesc la Steaua, nu la FCSB, bineînțeles! Am făcut anul acesta 50 de ani de când sunt la Steaua, normal că țin cu Steaua”, a mai spus Troi.

Printre fotbaliștii importanți descoperiți de Radu Troi se numără Dan Petrescu și George Ogăraru.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport