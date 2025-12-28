„Ne despărțim!” Mihai Stoica anunță o nouă plecare de la FCSB + ultimele detalii despre transferuri +66 foto
Denis Alibec FOTO: Sport Pictures
„Ne despărțim!” Mihai Stoica anunță o nouă plecare de la FCSB + ultimele detalii despre transferuri

Gabriel Neagu
Publicat: 28.12.2025, ora 09:17
Actualizat: 28.12.2025, ora 09:17
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al clubului FCSB, anunță că Denis Alibec (34 de ani) va părăsi echipa în această iarnă după ce își va găsi un nou angajament.
  • Oficialul campioanei a oferit detalii despre stadiul negocierilor cu Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lui FC Hermannstadt.

Revenit la FCSB în vara acestui an, prestațiile lui Denis Alibec au fost mult sub așteptările campioanei.

Denis Alibec pleacă de la FCSB: „Ne despărțim!”

Astfel, după numai jumătate de an petrecut în lotul „roș-albaștrilor”, vârful sosit de la Farul Constanța se va despărți de FCSB.

Cu Alibec am discutat că în iarnă ne despărțim. Acum să vedem în ce condiții, trebuie să vorbim din nou. Am avut discuții eu cu el.

Dacă nu își găsește echipă, o să vorbim cu Gigi să vedem ce facem”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

1 gol
și 2 pase decisive a reușit Denis Alibec în 13 meciuri

Internaționalul român ar putea să își găsească rapid un nou angajament, fiind dorit de revelația acestui sezon din Liga 1, FC Botoșani, dar și de Rapid. Atacantul n-a exclus nici o revenire la Farul.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Denis Alibec, conform transfermarkt.com

Verdictul în cazul transferului lui Kevin Ciubotaru la FCSB: „Ne-am cam blocat”

MM Stoica a dezvăluit și că negocierile cu Kevin Ciubotaru au fost sistate, iar campioana mai negociază în momentul de față doar cu un singur jucător.

Cu Kevin Ciubotaru nu mai sunt discuții, nimic. Sunt discuții cu un jucător, dar, la momentul ăsta, ne-am cam blocat. Din țară nu mai discutăm cu niciun jucător”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, conform transfermarkt.com

Mihai Stoica Denis Alibec fcsb superliga kevin ciubotaru
