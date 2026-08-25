„Șefule, ăla e Guler” Contul oficial La Liga a postat o imagine cu Arda, lângă care a scris „Yildiz”. A devenit virală!  De ce NU a fost o eroare
Kenan Yildiz și Arda Guler
Campionate

„Șefule, ăla e Guler” Contul oficial La Liga a postat o imagine cu Arda, lângă care a scris „Yildiz”. A devenit virală! De ce NU a fost o eroare

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 23:24
  • Un mesaj publicat pe contul oficial La Liga dedicat Turciei, pe platforma X, a devenit rapid viral, după ce organizatorii au folosit cuvântul „Yildiz” alături de o fotografie cu Arda Guler
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Postarea îl celebra pe Arda Güler, mijlocașul lui Real Madrid și unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Turciei.

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Güler și Yildiz sunt doi dintre cei mai cunoscuți fotbaliști turci ai noii generații și au fost frecvent comparați, inclusiv la nivel internațional.

Arda Güler și jocul de cuvinte care a stârnit reacții

Confuzia a pornit de la un detaliu de limbă. „Yildiz” înseamnă „stea” în turcă, astfel că termenul poate fi folosit și cu sensul său obișnuit, nu doar ca nume de familie.

În cazul postării, referința era la ideea că Güler este o „stea” a fotbalului turc, nu la Kenan Yildiz. Au folosit chiar și un emoticon cu o stea.

Totuși, pentru utilizatorii care au asociat imediat cuvântul cu atacantul lui Juventus, formularea a părut inițial o posibilă confuzie între cei doi fotbaliști. Situația a generat numeroase redistribuiri și comentarii pe rețelele sociale:

„Șefule, ăla e Guler”, „Ai greșit jucătorul”, „Ce-a fumat adminul? Guler e chiar mai cunoscut decât Yildiz, n-ai cum să-i confunzi”, „Cred că intern-ul care a făcut postarea va fi dat afară”.

Doi dintre oamenii de bază ai Turciei

Arda Güler, legitimat la Real Madrid, și Kenan Yildiz, jucător al lui Juventus, sunt născuți în 2005 și reprezintă două dintre principalele speranțe ale fotbalului turc.

Cei doi au devenit deja oameni importanți pentru naționala Turciei.

În cazul lui Güler, ascensiunea la Real Madrid i-a crescut considerabil notorietatea, în timp ce Yildiz a primit un rol tot mai important la Juventus.

Ambii au fost prezenți în lotul Turciei pentru Campionatul Mondial din 2026, iar duelurile sau comparațiile dintre ei au devenit tot mai frecvente.

Astfel, ceea ce a părut pentru unii o eroare a contului La Liga s-a dovedit, de fapt, un joc de cuvinte bazat pe sensul numelui „Yildiz” în limba turcă.

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