Kopic semnează pe un an Ce obiectiv are ex-dinamovistul la noua echipă + debut cu miză

Ex-dinamovistul Zeljko Kopic va fi anunțat în curând drept noul antrenor al celor de la Wieczysta Kraków, formație nou-promovată în prima ligă din Polonia.

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Tehnicianul croat îi va lua locul lui Kazimierz Moskal, demis după rezultatele sub așteptări înregistrate de echipă.

Kopić ar urma să semneze un contract valabil până la finalul sezonului 2026/27. Înțelegerea conține și o clauză de prelungire automată, activată în cazul în care Wieczysta își păstrează locul în prima ligă poloneză , scrie sportowefakty.wp.pl.

Tehnicianul croat se află deja în Polonia și este așteptat să conducă primul antrenament al echipei joi. Debutul pe banca lui Wieczysta ar putea avea loc chiar în weekend, într-un meci cu miză importantă pentru nou-promovată.

Debut contra lui Wisła Cracovia

Primul meci al lui Kopić va fi unul special, întrucât Wieczysta urmează să întâlnească Wisła Cracovia.

Partida reprezintă unul dintre cele mai importante dueluri pentru formația nou-promovată, iar antrenorul croat va avea foarte puțin timp la dispoziție pentru a-și pune amprenta asupra echipei.

Pentru Kopic, revenirea în Polonia - în trecut a pregătit-o pe Widzew Łódź - reprezintă prima provocare după experiența avută în România, la Dinamo, de unde a plecat la finalul sezonului trecut.

La Wieczysta, Kopic se va reîntâlni cu Tobias Christensen (26 de ani), fostul mijlocaș al Rapidului. Norvegianul s-a despărțit de giuleșteni după doar două sezoane.

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