Arda Turan (38 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, a fost protagonistul unui moment ciudat în preajma unei reportere, după un meci din Europa League.

Momentele cu tehnicianul turc, fost jucător la FC Barcelona, au devenit virale după ce acesta a refuzat contactul vizual cu o reporteră, după meciul cu Beșiktaș din turul 2 preliminar din Europa League, câștigat cu 6-2 la general.

Arda Turan, momente stânjenitoare după Șahtior - Beșiktaș

Scenele cu tehnicianul turc și reportera echipei ucrainene, Daria Bondar Savina, au devenit virale pe internet, scrie dailymail.co.uk.

Turcul a evitat contactul vizual pe tot parcursul interviului, iar în majoritatea timpului acesta privea în pământ și avea o postură stânjenită .

Nu este prima dată când Arda Turan are această reacție față de Daria Bondar Savina. Luna trecută, tot în cadrul unui interviu după un meci, fostul jucător al Barcelonei a evitat complet să o privească pe reporteră.

Arda Turan este căsătorit cu Aslihan Dogan Turan din 2018.

Reportera în vârstă de 24 de ani este căsătorită cu un jucător al echipei lui Arda Turan, Valeriy Bondar (26 de ani).

Arda Turan a venit pe banca lui Șahtior în această vară, de la Eyupspor, noua echipă a lui Denis Drăguș.

În cariera sa de jucător, Arda Turan a jucat pentru Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray, Bașahșehir și Manisaspor.

527 de meciuri a jucat Arda Turan în toată cariera sa

