- Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA) a fost eliminată în optimile turneului de 1000 de la Cincinnati de către Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA), scor 4-6, 3-6.
Jucătoarea din Polonia a obținut calificarea în faza următoare a turneului după o oră și 35 de minute de joc.
Sorana Cîrstea, eliminată de Iga Swiatek de la Cincinnati
După ce a reușit un parcurs foarte bun până în faza optimilor, Sorana Cîrstea părăsește turneul de 1000 de la Cincinnati, fiind învinsă de Iga Swiatek în două seturi.
Numărul 3 mondial și-a respectat statutul de favorită, fiind la conducere aproape tot meciul. Aceasta a început meciul cu un break, reușind să conducă imediat cu 2-0.
De asemenea, Swiatek a avut și un avantaj din punct de vedere al odihnei, deoarece nu a evoluat în turul precedent, după ce adversara sa, Marta Kostyuk, s-a retras din cauza unei accidentări.
Ulterior, partida s-a echilibrat, iar Sorana nu a mai cedat serviciul, însă nu a putut recupera break-ul reușit de Swiatek.
În cea de-a doua parte a jocului, Swiatek a început din nou în forță, după ce a câștigat un game pe serviciul Soranei, care a reușit să egaleze imediat. Cu toate acestea, Cîrstea nu a putut prelua conducerea, cedându-și din nou serviciul.
Ulterior, Iga s-a dezlănțuit și a câștigat 3 game-uri la rând. De la 1-4, Sorana a ajuns la un singur game de adversară, dar n-a mai avut forța să egaleze, iar Swiatek a închis meciul după ce a câștigat următoarele două game-uri.
Iga Swiatek a doborât recordul lui Halep
În urma victoriei din meciul cu Sorana, Swiatek a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge în sferturi la Cincinnati în trei ediții consecutive.
Simona Halep reușea același lucru în 2013, 2014 și 2015.
În următoarea fază a turneului, Iga Swiatek o va înfrunta pe învingătoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova (locul 16 WTA) și Anna Kalinskaya (locul 34 WTA).