FCSB - Csikszereda 2-0. Gigi Becali (68 de ani) a fost nemulțumit de jocul echipei sale, în ciuda victoriei obținute în Ghencea.

Patronul roș-albaștrilor și-a îndreptat criticile spre Ofri Arad, care a avut o evoluție mult sub așteptări.

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Ofri Arad a fost introdus la pauza meciului în locul lui Joao Paulo. Din cauza jocului său slab, israelianul a fost scos de pe teren în minutul 78.

Laurențiu Reghecampf s-a înfuriat pe Arad în momentul schimbării din cauza faptului că jucătorul nu s-a grăbit să iasă de pe teren.

FCSB - Csikszereda 2-0 . Gigi Becali, despre Ofri Arad: „Voiam să dau telefon să-l scot”

Gigi Becali l-a criticat dur pe Ofri Arad pentru evoluția sa și a anunțat că va lua măsuri în privința jucătorului.

„Este prima dată în viața mea, de când sunt în fotbal, când nu mai era MM pe bancă să-i spun: «Schimbați-l pe Arad!». Când am văzut schimbarea, a fost gând în gând. Prima dată în viața mea. Voiam să dau telefon să-l scot.

Îl felicit pe Reghe pentru că l-a scos. Nu se poate așa ceva! Toate mingile să le pierzi? Joacă, mă, fotbal!”, a declarat Becali la Prima Sport.

Arad nu va pleca, are un contract. Da, o să joace la echipa a doua. N-ai ce să faci cu el, mai ales că tu conduceai cu 2-0. Nu se poate așa, că dacă intri și avem 2-0, atunci joacă fotbal ca să dăm 3-0! În situația asta puteam da al treilea gol, era mingea numai la noi. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali a fost nemulțumit și de jocul lui Denis Drăguș, cel care a marcat primul gol pentru FCSB.

„Și cu Drăguș o să vorbesc. Ce e asta? N-ai voie să dai călcâie, devieri aiurea. Normal că m-a deranjat. O să-l sun mâine să-i spun să termine cu așa ceva. N-am văzut la Yamal, Messi, Neymar, dar așa ceva?!

El a dat semne că-și va reveni, calitățile lui se știu, se văd și când joacă prost. Nu există dubiu, pentru că e un jucător valoros. El trebuie să aibă cu cine să joace. Trebuie să termine cu călcâiele.

În seara asta m-a încântat Stoian. Am văzut un câștig. A fost mult mai bun decât Drăguș.

Văd că a încercat să nu mai fie individualist. Când își va da drumul echipa să combine, că avem nevoie de un număr 10, atunci se va schimba jocul. Eu așa cred. Dacă n-ai cu cine juca, driblezi… Un număr 10, 100%, va veni”.

Gigi Becali: „Nu sunt mulțumit”

Gigi Becali nu a fost impresionat de jocul echipei sale în meciul cu Csiskzereda și a precizat ce schimbări vrea să efectueze în primul „11” al echipei.

„Nu sunt mulțumit. Sunt mulțumit de jocul combinativ, adică pasam din prima, dar nu sunt mulțumit de scor. Aș fi vrut mai multe goluri, pentru că am jucat cu o echipă care permitea asta.

Nu avem un număr 10 care să facă lumină în teren. Cine ar putea să fie număr 10 la noi? Nu e niciunul. Boutoutaou ar trebui să fie, dar dacă pierzi mingi prea multe…

Mai trebuie un fundaș dreapta. Lui Crețu îi mulțumim pentru tot, dar nu mai e cum era el. Mai trebuie atacant și o extremă dreaptă în locul lui David Miculescu. Și un număr 6. Avem nevoie de un mijlocaș, că dacă se întâmplă ceva cu Radunovic sau Muhar, o să fie praf.

Depinde de el (n.r. - de Miculescu). Dacă ar fi el de acum câțiva ani, atunci n-am nevoie de titular, dar altfel o să stea pe bancă”, a mai spus Becali.

Pe Drăguș l-am încercat peste tot și nu pot să spun că acolo e potrivit, pentru că nu e bun în momentul ăsta. Nu știu pe ce post e potrivit la ora asta. A lipsit Cisotti și am dat-o în bară. El este jucătorul titular și va juca în banda stângă. Dacă e el acolo, atunci Drăguș va fi în centru. Gigi Becali, patron FCSB

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