Edi Iordănescu (48 de ani) a tras primele concluzii după primul meci pe banca lui Watford, 0-0 cu Derby County, în etapa #18 din Championship.

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Watford nu a reușit să obțină o victorie la debutul lui Edi Iordănescu în funcția de antrenor. Derby County a fost echipa care a avut ocaziile mai mari, dar și două goluri anulate, câte unul în fiecare repriză.

Edi Iordănescu, după debutul la Watford: „Cine nu înțelege asta va avea dificultăți”

La finalul partidei, Edi Iordănescu le-a transmis un avertisment jucătorilor săi.

„Este un semnal din partea mea către ei că nu contează vârsta și nu contează experiența. Atâta timp cât se dedică și vin cu atitudinea și mentalitatea corectă, cu siguranță îi voi susține.

Au fost poate și unele lucruri care nu mi-au plăcut, dar le voi corecta rapid, iar cine nu înțelege că trebuie să dea totul pe teren va avea dificultăți în a lucra cu mine”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.

⛔️ “Those who don’t understand they have to be all in (will find) it’s difficult to work with me” Watford head coach Edward Iordanescu after the 0-0 draw at Derby County. #WatfordFC @GeoffDoyle1 https://t.co/bvD9S1IHUe — BBC Sport Three Counties (@BBCSport3CR) November 28, 2026

Antrenorul lui Watford a explicat că jucătorii săi trebuie să lupte pentru a-și îndeplini obiectivele.

„Avem o echipă tânără, cu potențial, dar nimic nu vine ușor în viață. Trebuie să luptăm și să muncim, iar ei trebuie să arate ce își doresc de la viața lor.

Este foarte important: sunt bărbați în toată firea acum, au responsabilități, nu mai sunt copii. Trebuie să demonstreze că își susțin familiile și că vor să își construiască un trai bun”.

Nimic nu se obține ușor, așa că, la mine, ori te implici sută la sută, ori îmi întorc privirea. Edi Iordănescu, antrenor Watford.

FOTO. Golul anulat al lui Derby County în minutul 19

Edi Iordănescu: „Am nevoie de timp”

Edi Iordănescu a explicat ulterior cum au decurs antrenamentele la Watford în primele sale zile la clubul din Championship.

„Ei bine, câteva zile e mult spus. Abia ieri am avut o jumătate de antrenament cu tot lotul, doar eu cu ei. Trebuie, de asemenea, să îi înțeleg, să îi cunosc, să înțeleg fiecare jucător în parte, caracterul, mentalitatea lui, așa că am nevoie de timp.

După cum am spus, nu este ușor, suntem în mijlocul campionatului. Orice antrenor își dorește să preia echipa în presezon sau măcar să aibă, nu știu, un ciclu săptămânal complet de șapte zile în care să poată lucra. Dar ne-am adaptat.

A fost important ca, după două meciuri și două înfrângeri la rând, să obținem acum un punct. Contează pentru moral, este un început, iar acum avem la dispoziție o săptămână să pregătim meciul de acasă”, a mai adăugat Iordănescu.

După remiza cu Derby County, Watford rămâne pe locul 20, cu 16 puncte.

Statisticile meciului Derby - Watford 0-0

Posesie: 54%-46%

Șuturi: 16-18

Șuturi pe poartă: 2-3

Ocazii mari: 2-0

În etapa următoare, gruparea fostului selecționer al României o va găzdui pe Millwall, într-o partidă programată sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 14:30.

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