FCSB - CSIKSZEREDA 2-0. Eduard Pap (32 de ani), portarul oaspeților, a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul din Miercurea Ciuc.

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Ca și în cazul lui Sepsi, Csikszereda are dificultăți în ceea ce privește situația financiară, după reducerea sprijinului venit din Ungaria.

GOLAZO.ro a anunțat recent că elevii antrenați de Valentin Suciu nu și-au mai primit salariul de 4 luni!

De asemenea, nici bonusul de salvare de la retrogradare în sezonul trecut nu a fost achitat. Mai mult decât atât, mai mulți jucători străini au depus deja memoriu la FRF și UEFA.

FCSB - CSIKSZEREDA 2-0 . Eduard Pap: „Nu pot să vă mint, sunt probleme financiare”

După meciul din Ghencea, portarul celor de la Csikszereda a confirmat problemele cu care se confruntă clubul în aceste momente.

„Nu e o situație bună. Nu pot să vă mint, sunt probleme financiare, probleme și cu memoriile. Eu, personal, nu, pentru că vreau să-mi fac treaba până la final. Avem promisiuni, dar trebuie să jucăm.

Nu putem fi liniștiți. Se vede tot mai tare. În fiecare zi încercăm”, a declarat Eduard Pap la zona mixată.

Cât despre înfrângerea cu FCSB, Pap a afirmat: „Meci greu, condiții grele. Am pierdut, n-am scos nici măcar un punct. Nu reușim să adunăm puncte. Sperăm ca măcar în Cupă să mergem mai departe”

FOTO. FCSB - Csikszereda 2-0

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