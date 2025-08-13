Arena Națională intră în reparații  Acoperișul retractabil de 20 de milioane de euro , inutilizabil! Când vor fi gata lucrările +7 foto
Arena Națională. Foto: GOLAZO.ro
Diverse

Arena Națională intră în reparații Acoperișul retractabil de 20 de milioane de euro, inutilizabil! Când vor fi gata lucrările

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 09:51
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 09:52
  • Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul interimar al Capitalei, a anunțat că Arena Națională urmează să intre în reparații.
  • Se vor efectua lucrări la acoperișul stadionului, dar și la cub.

Arena Națională are 55.000 de locuri și a fost inaugurată în 2011. Cel mai mare stadion al țării a costat 234 milioane de euro, dar are nevoie de reparații.

Vlad Dragomir, la un pas de UCL  Pafos, marea surpriză a preliminariilor! Coșmarul lui Petrescu a eliminat-o pe Dinamo Kiev
Citește și
Vlad Dragomir, la un pas de UCL Pafos, marea surpriză a preliminariilor! Coșmarul lui Petrescu a eliminat-o pe Dinamo Kiev
Citește mai mult
Vlad Dragomir, la un pas de UCL  Pafos, marea surpriză a preliminariilor! Coșmarul lui Petrescu a eliminat-o pe Dinamo Kiev

Stelian Bujduveanu, despre problemele Arenei Naționale: „Sunt mai multe”

Primarul interimar al Bucureștiului a vorbit despre defecțiunile care urmează să fie soluționate și a precizat când vor fi gata lucrările.

„Sunt mai multe defecțiuni la Arenă, și cubul trebuie schimbat. Am semnat chiar zilele trecute procedura pentru expertizare, o finalizăm, apoi intrăm să remediem. Cubul trebuie schimbat, acoperișul trebuie rezolvat. Pe cub sunt defecțiuni la nivel de LED, trebuie reparat.

Avem defecțiuni, au fost și câteva inundații la nivel de spații interne, pe care le refacem acum. Aceste reparații se vor finaliza în 2026, astăzi nu avem costul lucrărilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, conform gsp.ro.

O problemă majoră a Arenei Naționale este acoperișul retractabil. Acesta a costat 20 de milioane de euro, dar nu a mai fost folosit din decembrie 2020 din cauza sistemului electromecanic special, care este blocat.

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Stelian Bujduveanu: „Infrastructura a fost lăsată în paragină”

Stelian Bujduveanu a precizat că Arena Națională a ajuns în această stare din cauza administrației locale, care „a lăsat în paragină infrastructura”.

„Marea problemă a administrațiilor și a României, în general, a fost că s-au băgat mulți bani în crearea de infrastructură și apoi aceasta a fost lăsată în paragină.

Costă mult. Vă dau exemplul pasajului Basarab. E tangențială discuția cu sportul, dar pasajul Basarab, la fel, de 14 ani stă nerecepționat.

La fel și cu Arena. Nu poți doar să iei bunul, trebuie să-l și întreții. Iar întreținerea costă bani. Trebuie să plătim pază, trebuie să plătim mentenanță. Mă întrebați de ce e costul atât de mare de la operarea arenei. Ați fost în arenă, în subteran? Vă invit, într-o zi, să vedeți. Este o întreagă industrie în subteran.

Deci vorbim despre o industrie în interiorul unui obiectiv care trebuie întreținut, care costă bani. Că nu avem mecanicii noștri proprii. Plătim firme specializate care să facă aceste lucruri”, a mai spus Stelian Bujduveanu, conform sursei citate.

Următorul meci care se va desfășura pe Arena Națională va fi duminică, 17 august, între Rapid și FCSB. Inițial, derby-ul trebuia să se joace în „Giulești”, dar oficialii Rapidului au hotărât ca meciul să se desfășoare pe Arena Națională.

Înainte de meciul retur dintre FCSB și Shkendija, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, care a avut loc pe 30 iulie, gazonul Arenei Naționale a fost schimbat.

Lucrările au început la scurt timp după ce Arena Națională a găzduit, între 4 și 6 iulie, festivalul Neversea Kapital și s-au încheiat la finalul lunii iulie.

Citește și

România - Canada Au fost puse în vânzare biletele pentru amicalul de pe Arena Națională » Cât costă un tichet
Nationala
15:25
România - Canada Au fost puse în vânzare biletele pentru amicalul de pe Arena Națională » Cât costă un tichet
Citește mai mult
România - Canada Au fost puse în vânzare biletele pentru amicalul de pe Arena Națională » Cât costă un tichet
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
arena nationala defectiuni stelian bujduveanu reparatii
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share