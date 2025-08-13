Arena Națională intră în reparații Acoperișul retractabil de 20 de milioane de euro, inutilizabil! Când vor fi gata lucrările

Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul interimar al Capitalei, a anunțat că Arena Națională urmează să intre în reparații.

Se vor efectua lucrări la acoperișul stadionului, dar și la cub.

Arena Națională are 55.000 de locuri și a fost inaugurată în 2011. Cel mai mare stadion al țării a costat 234 milioane de euro, dar are nevoie de reparații.

Stelian Bujduveanu, despre problemele Arenei Naționale: „Sunt mai multe”

Primarul interimar al Bucureștiului a vorbit despre defecțiunile care urmează să fie soluționate și a precizat când vor fi gata lucrările.

„Sunt mai multe defecțiuni la Arenă, și cubul trebuie schimbat. Am semnat chiar zilele trecute procedura pentru expertizare, o finalizăm, apoi intrăm să remediem. Cubul trebuie schimbat, acoperișul trebuie rezolvat. Pe cub sunt defecțiuni la nivel de LED, trebuie reparat.

Avem defecțiuni, au fost și câteva inundații la nivel de spații interne, pe care le refacem acum. Aceste reparații se vor finaliza în 2026, astăzi nu avem costul lucrărilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, conform gsp.ro.

O problemă majoră a Arenei Naționale este acoperișul retractabil. Acesta a costat 20 de milioane de euro, dar nu a mai fost folosit din decembrie 2020 din cauza sistemului electromecanic special, care este blocat.

Stelian Bujduveanu: „Infrastructura a fost lăsată în paragină”

Stelian Bujduveanu a precizat că Arena Națională a ajuns în această stare din cauza administrației locale, care „a lăsat în paragină infrastructura”.

„Marea problemă a administrațiilor și a României, în general, a fost că s-au băgat mulți bani în crearea de infrastructură și apoi aceasta a fost lăsată în paragină.

Costă mult. Vă dau exemplul pasajului Basarab. E tangențială discuția cu sportul, dar pasajul Basarab, la fel, de 14 ani stă nerecepționat.

La fel și cu Arena. Nu poți doar să iei bunul, trebuie să-l și întreții. Iar întreținerea costă bani. Trebuie să plătim pază, trebuie să plătim mentenanță. Mă întrebați de ce e costul atât de mare de la operarea arenei. Ați fost în arenă, în subteran? Vă invit, într-o zi, să vedeți. Este o întreagă industrie în subteran.

Deci vorbim despre o industrie în interiorul unui obiectiv care trebuie întreținut, care costă bani. Că nu avem mecanicii noștri proprii. Plătim firme specializate care să facă aceste lucruri”, a mai spus Stelian Bujduveanu, conform sursei citate.

Următorul meci care se va desfășura pe Arena Națională va fi duminică, 17 august, între Rapid și FCSB. Inițial, derby-ul trebuia să se joace în „Giulești”, dar oficialii Rapidului au hotărât ca meciul să se desfășoare pe Arena Națională.

Înainte de meciul retur dintre FCSB și Shkendija, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, care a avut loc pe 30 iulie, gazonul Arenei Naționale a fost schimbat.

Lucrările au început la scurt timp după ce Arena Națională a găzduit, între 4 și 6 iulie, festivalul Neversea Kapital și s-au încheiat la finalul lunii iulie.

