Pe Arenă, după 5 luni! VIDEO: Gazon nou-nouț înainte de FCSB- Petrolul! Comic Con încă e pe stadion! Imagini GOLAZO.ro cu suprafața de joc

FCSB revine luni pe Arena Națională pentru meciul cu Petrolul după 143 de zile de la ultima apariție pe cel mai mare stadion al țării.

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Coincidență, ultimul meci jucat aici de roș-albaștri a fost tot împotriva Petrolului, pe 24 aprilie, scor 1-1.

Gazonul de pe Arena Națională arată impecabil

Cu o zi înaintea partidei GOLAZO.ro a vizitat stadionul și a surprins imagini cu noul gazon al Arenei Naționale.

Suprafața de joc a fost schimbată complet și la prima vedere arată excelent: iarba este densă, uniformă, de un verde intens, fără zone deteriorate.

Imaginile realizate din dronă scot și mai bine în evidență aspectul de gazon nou-nouț.

Comic Con încă nu a plecat

Stadionul nu este însă complet pregătit pentru fotbal. Și azi se desfășoară în continuare Comic Con, iar în una dintre peluze se vede scena evenimentului.

Deasupra terenului sunt încă întinse numeroase cabluri și elemente ale instalației, care vor trebui demontate până la meci.

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