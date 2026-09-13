„Ne-am dorit asta” Victor Angelescu, răspuns surprinzător după ce Rapid  a fost reclamată la comisii de Gâlcă +16 foto
Victor Angelescu
Superliga

„Ne-am dorit asta” Victor Angelescu, răspuns surprinzător după ce Rapid a fost reclamată la comisii de Gâlcă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 19:28
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 19:28
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele clubului Rapid, a oferit o reacție surprinzătoare după ce Costel Gâlcă (54 de ani) i-a reclamat pe giuleșteni la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.
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Fostul antrenor al alb-vișiniilor și trei membri ai staff-ului său solicită plata salariilor restante aferente lunilor martie, aprilie și mai, ultimele trei luni ale colaborării cu clubul giuleștean.

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Victor Angelescu, reacție surprinzătoare după ce Rapid a fost reclamată la comisii de Costel Gâlcă

Președintele giuleștenilor a recunoscut că se aștepta la un asemenea deznodământ.

„Este o chestie pe care o știam și putem spune, în ghilimele, că ne-am dorit acest lucru. O să fie plătit, dar la momentul potrivit. Nu pedepsim pe nimeni.

E ceva ce știam și e asumat”, a declarat Angelescu, citat de fanatik.ro.

Victor Angelescu: „100% Gâlcă o să-și ia banii”

Victor Angelescu a evitat să comenteze prea mult subiectul, însă a dat asigurări că fostul antrenor își va primi banii restanți.

„Nu vreau să intru într-o polemică. Repet: este o chestie asumată. Vă pot spune că 100% o să-și ia banii pentru că așa e normal. Au fost alte priorități în momentul de față”.

Gâlcă cere la FRF trei salarii restante de la Rapid

Cele patru dosare au apărut pe rolul Comisiei joi, 10 septembrie, și au primit termene de judecată pentru 22 septembrie.

Pe lângă Costel Gâlcă, Rapid a fost reclamat de secundul Dumitru Uzunea, de preparatorul fizic Ciprian Daniel Prună și de analistul video Marius Bogdan Francisc.

Gâlcă a preluat Rapid în vara lui 2025, după despărțirea clubului de Marius Șumudică. A semnat un contract valabil până în 2027, însă a rămas la Rapid un singur sezon.

Ce salariu a avut Gâlcă la Rapid

Despărțirea a fost oficializată pe 26 mai 2026, după încheierea play-off-ului. Rapid a terminat campionatul pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

Litigiile au apărut pe rolul comisiei la aproximativ trei luni și jumătate după încheierea colaborării.

Gâlcă a avut un salariu de aproximativ 20.000 de euro pe lună. Astfel, pentru cele trei luni reclamate la CNSL, martie, aprilie și mai, restanțele ajung la aproximativ 60.000 de euro.

Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (10).jpg
Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (10).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (1).jpg Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (2).jpg Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (3).jpg Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (4).jpg Prezentarea oficiala a lui Costel Galca la Rapid FOTO GOLAZO (5).jpg
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