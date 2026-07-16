La 1-0 pentru englezi, Argentina s-a dezlănțuit și, ajutată de geniul lui Messi, a practicat un fotbal fabulos.

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Cel mai important meci din istoria fotbalistică a Angliei s-a terminat cu încă o dramă a acestei țări, pentru care Mondialele devin un blestem.

Argentina a câștigat nu pentru că a fost mai norocoasă, ci pentru că 37-38 de minute a jucat un fotbal fabulos, ajutată de un fotbalist atins de ceva ce nu e pământesc: Messi.

Câteva concluzii după această semifinală dramatică:

1. Meciul a început de la 1-0 pentru Argentina de la momentul imnurilor.

Imnul Angliei nu s-a auzit deloc sub zgomotul produs de fanii sud-americani.

În plus, jucătorii Argentinei și antrenorul lor au cântat ca și cum plecau la război, nu la un meci de fotbal. Memorabile momentele de dinainte de start!

2. Ce a urmat, mai ales în prima repriză, chiar a fost război. Nu s-a jucat fotbal, argentinienii au venit montați să lovească, să provoace, să comenteze.

Banca Argentinei era în teren la fiecare decizie a centralului. Imposibil de condus un asemenea meci, dar americanul Elfath a fost imperial. O lecție de arbitraj într-un meci infernal. Tot SUA a mediat și acest război.

3. Meciul a început cu adevărat la 1-0 pentru Anglia. Și s-a jucat doar în careul europenilor.

Rar mi-a fost dat să văd o așa dominare într-un meci în care se intâlnesc două nume mari. Argentina a pus o presiune formidabilă. A fost faza și ocazia: bare, goluri, ocazii. Scorul corect trebuia să fie 5-1, nu 2-1.

4. Schimbările lui Tuchel au îngropat Anglia, însă Anglia părea că se sufocă sub asediul Argentinei indiferent pe cine ar fi avut în teren.

5. Messi e un fenomen. E ireal ce nivel are la 39 de ani și după 3 ani de stat mai mult la plajă în Miami. Face tot jocul, are ruperi de ritm, pasele lui filtrante au o precizie uluitoare.

Cifrele monitorizării arată că e jucătorul implicat în cele mai multe dueluri și are mai multe driblinguri decât toți englezii la un loc.

A făcut până acum un Mondial colosal. E imposibil să nu ia Balonul de Aur!

Văzusem zilele trecute o glumă bună, care acum prinde și mai bine. Se zice că Ronaldo le-a zis oamenilor: „am fost trimis de Dumnezeu să le arăt oamenilor cum se joacă fotbal”, dar Messi a intervenit: „Nu am trimis pe nimeni!”

6. Halul în care Anglia a jucat la 1-0 arată totuși ce fel de fotbal propune această națională. În afară de Bellingham, Anglia e o mare dezamăgire.

N-ai cum să apelezi la Vasile Brătianu al Angliei de fiecare dată când vrei să aperi un avantaj și n-ai cum să câștigi vreun Mondial cu un maimuțoi precum Pickford între buturi.

7. Finala e o altă binecuvântare a acestui sport la acest Mondial de poveste. Spania-Argentina e tot ce poate avea mai frumos și mai autentic fotbalul. Messi versus naționala care propune cel mai curat și mai colectiv fotbal din lume.

Duminică vom avea cel mai așteptat duel planetar dintre toate cele care au existat vreodată. Să ne bucurăm de această minune a lumii.