„Este o înscenare!” Avocatul lui Damian Djokovic, jucător anchetat pentru pariuri: „Trebuie să spunem stop!” + care e rolul lui Colțescu

Damjan Djokovic (36 de ani), se află în mijlocul unui scandal uriaș, care poate pune capăt carierei lui în fotbalul românesc.

Croatul e anchetat oficial de Departamentul de Integritate și Antifraudă (DIA) al FRF în legătură cu suspiciuni de manipulare a cartonașelor galbene pentru pariuri.

Avocatul acestuia, Sabin Gherdan, aduce lămuriri în cazul fotbalistului de la CFR, exclusiv prin intermediul GOLAZO.ro. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

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În spațiul public se propagă speculații uluitoare despre zeci de mii de euro pariați pe meciurile lui Damjan Djokovic, iar culisele acestui dosar extrem de complex încep să iasă la suprafață.

Ce s-a întâmplat, mai exact? Pe 19 decembrie 2025, la partida dintre Fc Botoșani și CFR Cluj (n.r. scor 0-1), Djokovic l-a lovit cu mingea, în minutul 77, pe adversarul său, Charles Petro. Arbitrul Sebastian Colțescu i-a acordat, conform regulamentului, cartonaș galben jucătorului croat.

Sabin Gherdan: „O înscenare!”

Departamentul de Integritate și Antifraudă (n.r. DIA) al FRF a intrat pe fir și îl anchetează acum pe Djokovic, sub suspiciunea de manipulare a cartonașelor galbene în vederea câștigurilor la pariuri.

Luni, 3 august 2026, la doar o zi după ce a evoluat pentru CFR Cluj în derby-ul pierdut cu 1-3 în fața Rapidului, Damjan Djokovic era așteptat să se prezinte în fața Comisiei de Disciplină a FRF.

Termenul de audiere a fost amânat oficial pentru data de 10 august, la ora 14:00, din motive pur procedurale, speța fiind extrem de complexă și implicând mai multe părți.

GOLAZO.ro l-a contactat telefonic pe Sabin Gherdan, avocatul croatului, pentru a afla detalii despre acest caz.

Domnule Gherdan, de ce s-a amânat audierea de ieri în cazul lui Damjan Djokovic?

Motive procedurale. E o speță foarte complexă, cu un probatoriu extrem de mare, și de obicei cauzele acestea durează pentru ca probele să fie administrate. Și următorul termen este săptămâna viitoare, termen la care voi fi prezent personal.

Se vorbește despre „sute de mii de euro și de meciuri interne și internaționale” în care Djokovic a luat cartonașe galbene.

Am văzut, dar am decis împreună cu clientul să nu dăm informații. Sunt chestiuni sensibile acolo. Din nou, nu aș vrea să dau detalii din dosar, dar deja se ajunge într-o situație aberantă cu anumite susțineri care nu sunt nici măcar apropiate de realitate.

Ca de exemplu?

În primul rând sesizarea are ca obiect doar meciul din 19.12.2025 cu FC Botoșani. Deci nu este vorba de alte partide internaționale sau interne. Nici nu e vorba de “sute de mii de euro”. Informațiile acestea sunt false și nu înțelegem de ce se tot propagă în spațiul public, din moment ce nu sunt nici măcar aproape de adevăr, sunt la ani-lumină distanță. Și susținem în continuare că este vorba de o înscenare.

Sabin Gherdan: „E un prejudiciu imens de imagine”

Făcută de cine?

Repet, nu vreau să spun mai multe. Înțelegem foarte bine de ce spunem și susținem că este o înscenare. Nu putem intra în mai multe detalii, pentru că dorim să respectăm cu strictețe prevederile regulamentului privind confidențialitatea acestor date.



Însă nici nu putem să stăm cu mâinile în sân și să ne uităm cum apar foarte multe speculații și afirmații neadevărate la adresa sportivului. Trebuie să le spunem „stop” și să aducem la cunoștința opiniei publice că nu e vorba de un alt meci în sesizarea Federației, doar de cel din 19.12.2025.

În cazul în care ancheta va arăta că jucătorul nu a comis vreo faptă neregulamentară, vă gândiți să dați în judecată FRF?

Există un prejudiciu imens de imagine și, dat fiind elementele confidențiale ale dosarului, noi nu putem să reacționăm. Dacă vom câștiga acest litigiu – și din punctul nostru de vedere aceasta ar trebui să fie soluția finală – vom analiza absolut toate drepturile pe care le are sportivul.



Deci nu pot să spun acum că ne vom judeca cu X sau Y, publicații sau federații. În momentul de față ne concentrăm exclusiv pe dosarul actual, care este extrem de complex.

Cât de important este ce a scris arbitrul (n.r. Sebastian Colțescu) în raportul de meci vizavi de acel cartonaș galben?

E o probă. Dacă aș afirma ce cred eu despre ea, aș intra în anumite elemente confidențiale. Adică n-ar fi în regulă să vă spun opinia mea sau ce probleme sunt, fără să mă întrebați de ce, și atunci aș intra direct în fondul problemei, ceea ce n-aș dori acum. Dar s-ar putea ca domnul Colțescu să fie prezent ca martor la următoarele ședințe ale comisiei. Asta e tot ce pot spune.

Ce a spus Sebastian Colțescu?

Un alt element central al dosarului este mărturia arbitrului partidei de la Botoșani, Sebastian Colțescu, retras recent din activitate. Acesta a fost audiat de către Departamentul de Integritate și Antifraudă al FRF în legătură cu faza din minutul 77.

În timpul meciului respectiv, Djokovic a comis un gest neobișnuit: a strâns mingea în brațe și l-a lovit pe adversarul Charles Petro chiar în fața centralului. În fața anchetatorilor, Colțescu a declarat ferm: „Djokovic m-a obligat să-l avertizez! Așa este procedura în astfel de cazuri”, conform prosport.ro.

În cazul în care acuzațiile DIA vor fi probate, regulamentul prevede sancțiuni extrem de severe pentru corupție și pariuri sportive. Potrivit Articolului 60, punctul 5, fotbalistul riscă suspendarea din activitatea fotbalistică pentru o perioadă de 2 ani și o penalitate financiară de 300.000 de lei.

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