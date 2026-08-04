Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!” +50 foto
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Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”

alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 20:46
  • Conducătorul lui FCSB, Mihai Stoica, spune că derby-ul cu Dinamo din etapa #8 nu se va putea disputa pe Arena Națională
  • Omologul său de la Dinamo, club care organizează meciul, crede că există însă șanse
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Dinamo și FCSB sunt încurcate de evenimentele care au loc pe Arena Națională în această vară, mutându-se temporar pe arena Arcul de Triumf.

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Se poate disputa Dinamo - FCSB pe Arena Națională?

Până la finalul lui august, pe Arenă au loc diverse concerte sau festivaluri, iar accesul echipelor din Liga 1 este blocat. Va trebui schimbat și gazonul.

„Din informațiile pe care le am, Derby de România nu se va juca pe Arena Națională.

Probabil se va juca pe Arc, reeditarea finalei pentru Europa.

Ar trebui să fie pe 6 septembrie, duminică.

Ar fi excepțional să se poată juca pe Arenă, dar nu cred. Mare minune dacă meciul nostru cu Petrolul, pe 12 sau 13, va fi acolo.

Probabil că nu e timp să se refacă gazonul”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat la Digi Sport:

„Facem toate eforturile să se poată juca. O să vedem. Sunt șanse mici, dar există. E un calendar al unor evenimente și ca pe 6 sau 7 septembrie să aibă loc meciul pe Arenă ar trebui să se suprapună un pic calendarele.

Organizatorii festivalului trebuie să iasă și cei care schimbă gazonul trebuie să intre. Până pe 23 e Saga și ar trebui să se coordoneze cumva, astfel încât în timp ce se iese cu scena, toate celelalte, să se înceapă lucrările pentru a se decoperta.

Ține de toți factorii și de voință. Eu încerc să pun toți factorii la masă și să le dau voință. Mă lupt!”.

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arenă (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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