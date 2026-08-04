„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a vorbit despre accidentul în care a fost implicat autocarul folosit de echipa secundă a clubului.

În urma impactului, Constantin Covaciu, maseurul formației, și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite.

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Tragedia s-a produs pe 31 iulie, la Câmpulung Muscel. Microbuzul care transporta jucătorii și membrii staff-ului echipei secunde a lui Dinamo a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac.

Andrei Nicolescu: „Clubul Dinamo a făcut tot ce trebuia”

„Există niște circumstanțe în care s-a întâmplat accidentul. Cu siguranță, clubul Dinamo a făcut tot ce trebuia să facă într-un astfel de demers.

Noi, în momentul în care am plecat în cantonamentul ăsta, am închiriat un autocar pentru toți.

Datorită circumstanțelor, era mult mai convenabil și mult mai ușor să închiriem o firmă de transport local pentru transportul de la hotel la terenul de antrenament”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Întrebat dacă firma de transport ar putea fi cercetată, Andrei Nicolescu a răspuns:

„Da, dar astea, speculațiile că mașina era veche, recarosată... eu zic să așteptăm și să vedem exact care sunt concluziile expertizei.

Înțeleg emoțiile și înțeleg zona asta, a celor care acuză. Dar nu cred că toate sunt chiar așa”.

83 de ani avea șoferul aflat la volanul autocarului

Microbuzul implicat în accident fusese închiriat de la Alindo Impex SRL, companie administrată de Dumitru Colonescu. Firma operează de mai mulți ani transportul public de tip „maxi-taxi” din Câmpulung Muscel, în baza unor contracte cu Primăria municipiului.

Andrei Nicolescu: „Nu e responsabilitatea clubului Dinamo să verifice cum se fac autorizațiile”

Andrei Nicolescu a precizat că Dinamo nu putea decide ce șofer urma să fie trimis de firma de transport.

„Faptul că acel șofer avea vârsta respectivă este o chestiune pe care nu aveam cum să o controlăm noi, pentru că am închiriat de la o firmă de transport de acolo. Știam că trebuie să aibă un program, un orar.

Din câte am înțeles, cu o zi înainte, acel domn lucrase, n-a fost nicio problemă. Se pare că în dimineața respectivă era un pic mai agitat, dar a fost mult prea repede tot ce s-a întâmplat”, a spus Nicolescu.

Președintele dinamovist consideră că responsabilitatea clubului a fost să contracteze o firmă autorizată, nu să refacă verificările efectuate de instituțiile statului.

Dacă reinventăm sistemele de autorizare și de siguranță în România… Nu e responsabilitatea clubului Dinamo să verifice cum se fac acele autorizații. Ce ar trebui? Pentru mâncarea de la Arena Națională, pe care o dăm oamenilor care vin la stadion, să mergem noi în bucătărie și să vedem dacă acei oameni care gătesc respectă indicațiile sanitare? Andrei Nicolescu

Conducătorul lui Dinamo a mutat discuția și spre modul în care firmele de transport primesc autorizații și participă la licitații publice.

„Responsabilul moral al acestor tipuri de evenimente este statul român, prin reprezentanții săi, prin politicieni care, de 20-30 de ani, nu fac ceea ce trebuie în domeniul ăsta.

Am ajuns în această situație pentru că, de 20 de ani, la autorizațiile care s-au dat pentru firmele de transport, la licitațiile la care au participat acele firme de transport, au fost trecute cu vederea anumite lucruri și aceste firme de transport au câștigat inclusiv licitații cu primăria locală.

Dar nu spun că primăria locală e singura care face asta. Tot sistemul românesc face asta. Și de-asta spun că autorul moral al acestor evenimente tragice în România este politicianul român”, a mai declarat Nicolescu.

Dinamo vrea să își cumpere propriile autocare

Nicolescu a mai spus că obiectivul conducerii este ca prima echipă și, ulterior, Dinamo 2 să dispună de autocare proprii.

„Pentru Dinamo, construcția corectă este aceea a dezvoltării, inclusiv a infrastructurii clubului, ceea ce înseamnă că, probabil, în viitorul apropiat, prima echipă va putea să aibă un autocar cumpărat de club, apoi și echipa a doua va urma să aibă un autocar cumpărat de club.

Deocamdată, la nivelul lui Dinamo și la nivelul investițiilor, al cheltuielilor, al modului în care Dinamo a crescut și de unde a venit, nici măcar autocarul primei echipe nu este autocar propriu.

Este un contract de închiriere, într-adevăr, în sistem exclusiv, dar nu este autocarul clubului. O să avem bani când o să producem. Pentru asta ne luptăm.

Dacă cineva are bagheta magică să facă performanță în sistemul ăsta, în care cluburile din România nu trec de primul tur european de șapte, opt ani, zece ani, și îmi spune mie că ar trebui să fac performanță într-un an, vă rog să mi-o dați, că poate mă luminează”, a mai spus oficialul „câinilor”.

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