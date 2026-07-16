Messi, greu de retras! Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez

Anglia - Argentina 1-2. Lionel Messi (39 de ani) a pasat decisiv la ambele goluri ale sud-americanilor și a ajuns la o nouă performanță incredibilă în cariera sa.

Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial, acolo unde va da peste Spania. Meciul se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși englezii au condus prin golul lui Gordon, în minutul 55, Argentina a reușit o remontanda, grație golurilor lui Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2). Messi a pasat decisiv la ambele reușite!

Lionel Messi a reușit o nouă performanță la CM 2026

Grație paselor de gol reușite miercuri la Atlanta, Lionel Messi a intrat într-un top select al jucătorilor cu cel puțin două assisturi într-o semifinală de Campionat Mondial.

Cum arată topul:

1. Fritz Walter (Germania) - 3 (1954)

2. Budai II (Ungaria) - 3 (1954)

3. Messi (Argentina) - 2 (2026)

4. Didi (Brazilia) - 2 (1958)

5. Zagallo (Brazilia) - 2 (1962)

6. Tostao (Brazilia) - 2 (1970)

7. Gargano (Uruguay) - 2 (2010)

8. Lahm (Germania) - 2 (2014)

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-2 🇦🇷 ARG (90+2') - MESSI 🇦🇷 firma 2 asistencias en la semifinal y entra en un grupo selecto. Jugadores con 2+ asistencias en una semifinal de la Copa del Mundo:



Fritz Walter 🇩🇪 — 3 (1954)

Budai II 🇭🇺 — 3 (1954)

MESSI 🇦🇷 — 2 (2026)

Didi 🇧🇷 — 2 (1958)

Zagallo 🇧🇷 — 2… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

În plus, Lionel Messi a ajuns la 4 pase de gol la acest turneu final, la egalitate cu Bruno Guimarães și Brahim Díaz. Doar Michael Olise are mai multe assisturi, 5.

În toate participările sale la Campionatele Mondiale, Messi a adunat 12 pase de gol:

2006 – 1 assist

2010 – 2 assisturi

2014 – 1 assist

2018 – 2 assisturi

2022 – 2 assisturi

2026 – 4 assisturi

Lionel Messi, 12 contribuții de gol la CM 2026

După semifinala cu Anglia, argentinianul a ajuns la 12 contribuții de gol: 8 reușite și 4 assisturi. Messi a intrat, astfel, într-un nou top select al jucătorilor.

Just Fontaine (1958) – 15 (13 goluri + 2 assisturi)

(1958) – (13 goluri + 2 assisturi) Sándor Kocsis (1954) – 13 (11 goluri + 2 assisturi)

(1954) – (11 goluri + 2 assisturi) Gerd Müller (1970) – 13 (10 goluri + 3 assisturi)

(1970) – (10 goluri + 3 assisturi) Lionel Messi (2026) – 12 (8 goluri + 4 assisturi)

(2026) – (8 goluri + 4 assisturi) Ademir (1950) – 12 (8 goluri + 4 assisturi)

(1950) – (8 goluri + 4 assisturi) Kylian Mbappé (2026) – 11 (8 goluri + 3 assisturi)

(2026) – (8 goluri + 3 assisturi) Raymond Kopa (1958) – 11 (3 goluri + 8 assisturi)

(1958) – (3 goluri + 8 assisturi) Fritz Walter (1954) – 11 (3 goluri + 8 assisturi)

#OJOALDATO - Con sus 2 asistencias en la semifinal, Messi 🇦🇷 llega a 12 participaciones directas de gol (8 goles + 4 asistencias) en el Mundial 2026, uno de los mayores registros de una edición en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Fontaine 🇫🇷 1958 — 15 (13+2)

Kocsis 🇭🇺 1954… pic.twitter.com/s8kNlTLN9n — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Golul lui Enzo Fernandez are o semnificație aparte

În minutul 85 al partidei, Enzo Fernandez, jucătorul lui Chelsea, a restabilit egalitatea după un șut violent din afara careului.

Există și o coincidență după această reușită. De fiecare dată când un jucător al lui Chelsea a înscris în poarta Angliei la Cupa Mondială, atunci britanicii au pierdut meciul.

Aici este inclus și fostul internațional român, Dan Petrescu, care a marcat pentru România în duelul cu Anglia, scor 2-1, la CM 1998.

Dan Petrescu (Chelsea) – România 2-1 Anglia (1998)

Eden Hazard (Chelsea) – Belgia 2-0 Anglia (2018)

Enzo Fernández (Chelsea) – Argentina 2-1 Anglia (2026)

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-1 🇦🇷 ARG (88') - Enzo Fernández (Chelsea) le marca a Inglaterra. Cuidado: las dos únicas veces que un jugador del Chelsea le había marcado a Inglaterra en la Copa del Mundo, los ingleses acabaron perdiendo:



Petrescu (Chelsea) — Rumanía 2-1 Inglaterra (1998)

Hazard… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Iker Casillas și abordarea lașă a Angliei

Într-o postare pe X, fostul mare portar Iker Casillas a vorbit despre tactica Angliei după ce a deschis scorul, prin Gordon, în minutul 55.

„Au marcat golul, apoi s-au retras în apărare. O abordare lașă. Practic, nu au mai ieșit din propriul careu și au permis Argentinei să urce tot mai mult în atac. Deznodământul era unul previzibil”, a scris spaniolul.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a 🇦🇷 llegar más. Sucede lo lógico. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport