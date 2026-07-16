Messi, greu de retras! Noile borne atinse de argentinian după semifinala cu Anglia » Dan Petrescu, inclus într-un top alături de Enzo Fernandez

- Anglia - Argentina 1-2. Lionel Messi (39 de ani) a pasat decisiv la ambele goluri ale sud-americanilor și a ajuns la o nouă performanță incredibilă în cariera sa.
- Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial, acolo unde va da peste Spania. Meciul se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Deși englezii au condus prin golul lui Gordon, în minutul 55, Argentina a reușit o remontanda, grație golurilor lui Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2). Messi a pasat decisiv la ambele reușite!
Lionel Messi a reușit o nouă performanță la CM 2026
Grație paselor de gol reușite miercuri la Atlanta, Lionel Messi a intrat într-un top select al jucătorilor cu cel puțin două assisturi într-o semifinală de Campionat Mondial.
Cum arată topul:
- 1. Fritz Walter (Germania) - 3 (1954)
- 2. Budai II (Ungaria) - 3 (1954)
- 3. Messi (Argentina) - 2 (2026)
- 4. Didi (Brazilia) - 2 (1958)
- 5. Zagallo (Brazilia) - 2 (1962)
- 6. Tostao (Brazilia) - 2 (1970)
- 7. Gargano (Uruguay) - 2 (2010)
- 8. Lahm (Germania) - 2 (2014)
În plus, Lionel Messi a ajuns la 4 pase de gol la acest turneu final, la egalitate cu Bruno Guimarães și Brahim Díaz. Doar Michael Olise are mai multe assisturi, 5.
În toate participările sale la Campionatele Mondiale, Messi a adunat 12 pase de gol:
- 2006 – 1 assist
- 2010 – 2 assisturi
- 2014 – 1 assist
- 2018 – 2 assisturi
- 2022 – 2 assisturi
- 2026 – 4 assisturi
Lionel Messi, 12 contribuții de gol la CM 2026
După semifinala cu Anglia, argentinianul a ajuns la 12 contribuții de gol: 8 reușite și 4 assisturi. Messi a intrat, astfel, într-un nou top select al jucătorilor.
- Just Fontaine (1958) – 15 (13 goluri + 2 assisturi)
- Sándor Kocsis (1954) – 13 (11 goluri + 2 assisturi)
- Gerd Müller (1970) – 13 (10 goluri + 3 assisturi)
- Lionel Messi (2026) – 12 (8 goluri + 4 assisturi)
- Ademir (1950) – 12 (8 goluri + 4 assisturi)
- Kylian Mbappé (2026) – 11 (8 goluri + 3 assisturi)
- Raymond Kopa (1958) – 11 (3 goluri + 8 assisturi)
- Fritz Walter (1954) – 11 (3 goluri + 8 assisturi)
Golul lui Enzo Fernandez are o semnificație aparte
În minutul 85 al partidei, Enzo Fernandez, jucătorul lui Chelsea, a restabilit egalitatea după un șut violent din afara careului.
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Există și o coincidență după această reușită. De fiecare dată când un jucător al lui Chelsea a înscris în poarta Angliei la Cupa Mondială, atunci britanicii au pierdut meciul.
Aici este inclus și fostul internațional român, Dan Petrescu, care a marcat pentru România în duelul cu Anglia, scor 2-1, la CM 1998.
- Dan Petrescu (Chelsea) – România 2-1 Anglia (1998)
- Eden Hazard (Chelsea) – Belgia 2-0 Anglia (2018)
- Enzo Fernández (Chelsea) – Argentina 2-1 Anglia (2026)
Iker Casillas și abordarea lașă a Angliei
Într-o postare pe X, fostul mare portar Iker Casillas a vorbit despre tactica Angliei după ce a deschis scorul, prin Gordon, în minutul 55.
„Au marcat golul, apoi s-au retras în apărare. O abordare lașă. Practic, nu au mai ieșit din propriul careu și au permis Argentinei să urce tot mai mult în atac. Deznodământul era unul previzibil”, a scris spaniolul.