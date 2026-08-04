„A schimbat fața echipei” Mihai Stoica a numit omul care a revitalizat-o pe FCSB în meciul cu Farul + ce spune despre situația lui Tănase +54 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„A schimbat fața echipei” Mihai Stoica a numit omul care a revitalizat-o pe FCSB în meciul cu Farul + ce spune despre situația lui Tănase

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 23:32
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că Joao Paulo (28 de ani) a schimbat jocul roș-albaștrilor în remiza cu Farul, scor 2-2, din etapa #3 din Superliga.
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FCSB a fost condusă cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Doicaru și Radaslavescu, dar a revenit în partea secundă. Joyskim Dawa a redus diferența, iar Joao Paulo a înscris golul egalizator în minutul 86.

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Mihai Stoica a numit omul care a revitalizat-o pe FCSB în meciul cu Farul: „A schimbat fața echipei”

„Când ești condus cu 2-0 la pauză, normal că te mulțumește un punct, mai ales că te ține pe primul loc.

Când ratezi un penalty cu 25 de minute înainte de final, te gândești că poate intră și ai șanse la 2-2, dar șansele pe care le aveam noi le aveau și cei de la Farul, pentru că, după ce am ratat noi penalty-ul, ei au ratat o ocazie rarisimă în minutul 78, de două ori.

Cred că, la ce am jucat, nu meritam mai mult sub nicio formă. În prima repriză am fost foarte slabi, în a doua am fost…”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

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Mihai Stoica a pus evoluția din prima repriză și pe seama numeroaselor schimbări din echipa de start.

„Am o explicație. Cinci jucători noi în formula de start, dintre care trei nu au făcut pregătirea cu echipa, pentru că abia au venit.

Au venit după pregătire. Am spus eu că nu e o chestie asumată de club?! Am dat o explicație pentru ce am jucat în prima repriză. Normal că e asumată de club.

Mai departe, cred că jucătorul care a schimbat fața echipei a fost Joao Paulo, iar asta e opinia mea. A intrat foarte bine, nu doar că a marcat, a făcut progresie.

Aveam o mare problemă. Sunt și jucători care nu reușesc să iasă din criză, dar acum, dacă ne-am eliberat (n.r. FCSB a fost eliminată din cupele europene) și jucăm săptămânal, cred că lucrurile se vor schimba”, a mai declarat oficialul FCSB-ului.

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo în FCSB - Farul 2-2

Joao Paulo a ajuns la FCSB în februarie 2026, de la Oțelul Galați. Mijlocașul din Capul Verde a revenit mai târziu la pregătiri după participarea la Cupa Mondială din 2026.

Ce a spus Mihai Stoica despre Florin Tănase

Mihai Stoica a respins informațiile potrivit cărora ar exista tensiuni între Florin Tănase și Marius Baciu.

„Astea sunt bazaconii scrise de unii. Tănase e asumat și vorbește fără rețineri, nu se cenzurează. Indiscutabil, orice jucător care se vede lider e deranjat dacă nu joacă titular, doar că era o situație specială, la câteva zile după un meci.

Nu se pune problema ca un căpitan de echipă, adică Florin Tănase, să fie rezervă.

Nu a avut vreo reacție la adresa lui Marius Baciu, iar Marius Baciu nu i-a făcut zob pe jucători la Riga, așa cum s-a scris. Credeți-mă că nu sunt probleme de genul ăsta.

Tănase e un tip… genul lui Chipciu, parcă Chipciu reușește să stea îmbrăcat în tricoul de jucător”, au fost declarațiile oficialului roș-albaștrilor.

Nu meritam să mergem mai departe (n.r. cu Auda). Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam... Cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm. Dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, putem ajunge unde am mai fost anul trecut. Nu ne-am creat ocazii. Florin Tănase, după înfrângerea cu Auda

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