„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat” +55 foto
Adrian Mazilu și George Pușcaș. Foto: Sportpictures / Facebook / Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 23:46
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre starea medicală a lui George Pușcaș (30 de ani) și despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani).
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Adrian Mazilu (20 de ani) a bifat primele 18 minute din acest sezon în remiza cu Oțelul, scor 1-1. George Pușcaș (30 de ani) se află în continuare în proces de recuperare după operația suferită în această vară.

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George Pușcaș, aproape de revenire: „Dezechilibrul a fost eliminat”

„Pușcaș e în revenire, a avut niște complicații după operația de hernie laterală. Ideea este că el avea niște probleme inghinale, în partea dreaptă.

Decizia doctorului a fost că nu operează ambele părți, că în mod normal n-ar fi nevoie, dar după s-a constatat că și partea stângă suferă, din cauza dezechilibrului la care a fost forțat și a operației la care a fost supus.

El a eliminat acest dezechilibru și acum ne pregătim de un recovery complet și o integrare cât mai rapidă. În septembrie ar putea reveni”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.

8 meciuri
a jucat George Pușcaș pentru Dinamo în sezonul 2025-2026, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Nicolescu, mesaj pentru Adrian Mazilu: „Noi avem mai mulți tineri în care ne punem mari speranțe ”

Nicolescu a vorbit și despre Adrian Mazilu, fotbalistul transferat definitiv de Dinamo de la Brighton în vara anului 2025. Totuși, atacantul a evoluat în doar 16 meciuri pentru „câini”.

„La Mazilu, mi se pare că a înțeles ce are de făcut și că demonstrează asta la antrenamente, sper să-l țină.

Noi avem mai mulți tineri în care ne punem mari speranțe, care au mare potențial și cumva a trebuit să le arătăm lucrul ăsta și să-i facem să înțeleagă că doar consistența în antrenamente îi ajută să devină ceea ce și noi credem despre ei, și ei cred despre ei.

E vorba de intensitatea de la antrenamente, rigoarea cu care fac toate lucrurile de dinainte și de după antrenament, lucruri la care un puști de 20 de ani pot fi cumva naturale.

Pentru cineva care vrea să facă performanță la modul real, nu există excepții. Și asta am încercat să-i spun lui Mazilu și celorlalți, că pentru ei nu există excepții”, a spus Nicolescu.

9 goluri și 4 pase decisive
a reușit Adrian Mazilu pentru Farul în perioada petrecută la formația constănțeană

Oficialul lui Dinamo consideră că trecerea de la mediul în care fotbalistul era protejat la Farul la rigorile fotbalului englez a reprezentat un șoc pentru Adrian Mazilu.

„Pentru el, în Anglia a fost un șoc, pentru că a fost lăsat singur, acel concept care este la Farul, unde era în centrul atenției și toată lumea îi dădea atenție și avea grijă de el, este total necunoscut în Anglia sau în fotbalul profesionist.

Apropo de ce ziceam și de rigoarea cu care Kopic spunea o dată, de două ori ceva și, dacă nu înțelegeai, te lăsa în pace, pentru că ăla e sistemul de acolo.

Oamenii i-au spus «Trebuie să faci asta, asta, asta» și nu i-au mai spus a doua oară. N-a făcut, l-au retrogradat la Under 23 și așa mai departe”, a mai spus Nicolescu.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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