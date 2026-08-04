Surpriză în Armenia VIDEO. Rezultat neașteptat în Ararat - Celje. Învinsa ar putea da peste U Craiova în play-off-ul Europa League

Ararat-Armenia s-a impus în fața echipei NK Celje, scor 2-1, în prima manșă din turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

Pierzătoarea din această „dublă” va fi adversara campioanei României în play-off-ul Europa League, în cazul în care Universitatea Craiova o să treacă de KuPS Kuopio.

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Considerată favorită înainte de startul meciului, echipa din Slovenia a deschis scorul în minutul 22, când Seslar l-a învins pe Joao Bravim dintr-un penalty acordat în urma unui henț.

Ararat-Armenia , victorie cu Celje în „dubla” care decide posibila adversară a Universității Craiova

Ararat-Armenia, echipă care în sezonul precedent o elimina pe Universitatea Cluj în turul 2 preliminar din Conference League (0-0 și 1-2 după prelungiri), a egalat înainte de pauză: Serobyan a înscris în minutul 38, cu o execuție superbă din lovitură liberă.

Deși oaspeții au avut mai multe ocazii, gazdele s-au impus grație golului marcat de Franca Carlos în minutul 70.

Manșa retur este programată pe 11 august, cu începere de la 21:15, pe terenul campioanei Sloveniei.

Dacă va trece de KuPS, Universitatea Craiova ar urma să joace în Bănie, pe 20 august, în timp ce returul va avea loc în deplasare, pe 27 august.

În cazul în care va fi eliminată de echipa din Finalnda, campioana României va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va înfrunta învinsa din „dubla” Shamrock Rovers (Irlanda) - Egnatia (Albania).

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