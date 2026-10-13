Un moment incredibil a avut loc la partida All Boys - Godoy Cruz, încheiată la egalitate, scor 0-0, în etapa #33 din Primera Nacional, eșalonul secund din Argentina.

Arbitrul și-a schimbat decizia după ce a văzut reluarea fazei pe telefonul unui jucător.

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În minutul 88 al duelului, „centralul” a acordat penalty pentru Godoy Cruz și l-a eliminat pe Ivan Zafarana, fundașul celor de la All Boys.

FOTO. Arbitrul și-a schimbat decizia după ce a văzut reluare pe telefonul unui jucător!

Fotbalistul gazdelor a revenit pe teren cu telefonul în mână și l-a urmărit pe arbitru pentru a-i arăta reluarea fazei și a-i demonstra că faultul fusese comis în afara careului.

Episodul incredibil a dus la o întrerupere a jocului de 23 de minute, cu proteste și intervenția poliției.

În cele din urmă, arbitrul Lamolina a revenit asupra deciziei, a anulat penalty-ul și a dictat lovitură liberă pentru gazde, informează latinus.us.

Cu toate acestea, partida s-a încheiat la fel cum a început, scor 0-0.

De menționat că Martin Pino (28 de ani) a irosit o lovitură de departajare pentru oaspeți în minutul 68.

Lamolina explicándole al capitán de Godoy Cruz que CANCELA EL PENAL COBRADO luego de que su asistente “le avise” de que la falta fue AFUERA. Y recordemos que NO hay VAR. Todo se demoró 13 MINUTOS, INCREÍBLE. 😳🇦🇷 https://t.co/9kr6405aA2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

După 33 de etape, Godoy Cruz ocupă locul 3, cu 57 de puncte, la 5 în spatele liderului Ferro, în Grupa A. De partea cealaltă, All Boys este pe 16, cu 34 de puncte.

Mai sunt trei etape până la finalul sezonului regulat din Primera Nacional, competiție împărțită în două grupe, fiecare cu câte 18 echipe.

Câștigătoarele celor două grupe se vor întâlni în „Superfinală”, pentru un loc în prima ligă a Argentinei. În schimb, formațiile clasate pe pozițiile 2-8 în fiecare grupă vor disputa un play-off pentru al doilea loc de promovare.

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