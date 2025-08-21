„O insultă la adresa demnității umane” Îi cer lui Leo Messi să nu joace un amical cu naționala Argentinei în Angola

Patru ONG-uri din Angola cer naționalei Argentinei să nu joace amicalul cu țara africană din luna noiembrie.

Angola se află în plină criză socială, după manifestațiile de luna trecută, în care zeci de persoane și-au pierdut viața.

Campioana Mondială ar urma să dispute un meci amical la Luanda, contra Angolei, în luna noiembrie a acestui an.

Îi cer lui Messi să nu vină cu naționala în Angola: „O insultă la adresa demnității umane”

În urma unei vizite a președintelui Federației din Angola la Buenos Aires, Federația Angoleză de Fotbal a anunțat că a ajuns la un acord pentru disputarea unei partide amicale în compania Argentinei, cu ocazia celei de-a 50-a aniversare a independenței țării din Africa.

Ulterior, conform L'Equipe, patru ONG-uri din Angola, printre care și unul afiliat Bisericii Catolice, au cerut naționalei sud-americane să nu joace la Luanda, ca urmare a evenimentelor sângeroase în urma cărora mai multe persoane și-au pierdut viața.

Deși Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a raportat vizita delegației din Angola, aceasta încă nu a confirmat în mod oficial că va disputa partida amicală.

Evenimentele neplăcute au lovit țara africană luna trecută, în special pe 28 și 29 iulie, atunci când au avut loc proteste împotriva creșterii prețurilor la combustibil.

Conform autorităților angoleze, 30 de persoane și-au pierdut viața.

ONG-urile din Angola, mesaj pentru naționala Argentinei

„Această gravă criză socială are loc într-un context politic marcat de represiunea sistematică a cetățenilor care își exprimă opiniile critice.

Să investești milioane de dolari într-un eveniment sportiv în timp ce mii de oameni suferă de foame, spitalele se prăbușesc și represiunea se intensifică, nu este o prioritate legitimă, este o insultă la adresa demnității umane”, a transmis grupul de ONG-uri din Angola.

