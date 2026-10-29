Ce se întâmplă cu Garita Unde ar putea semna atacantul camerunez, după ce Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB

Arnold Garita (31 de ani) nu și-ar mai dori să continue în România, dacă nu va mai evolua pentru FCSB.

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Gigi Becali a transmis, miercuri, că nu se va mai baza pe atacantul camerunez în a doua jumătate a sezonului, iar acesta ar urma să se întoarcă Shenzen Juniors, echipa de la care a fost împrumutat.

Arnold Garita ar fi primit două oferte din străinătate

Singura echipa la care Garita și-ar fi dorit să mai evolueze în România a fost FCSB, iar, odată cu despărțirea, ar intenționa să părăsească țara.

Totodată, fotbalistul ar avea pe masă și două oferte din liga a doua a Chinei, iar experiențele anterioare din Asia l-ar determina să aleagă aceeași destinație, informează fanatik.ro.

„S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant”, declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

În această primă parte a sezonului, Garita nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, reușind un singur gol și două pase decisive pentru FCSB, într-un total de 9 apariții.

În experiența anterioară din România, când a evoluat pentru FC Argeș în sezonul 2022-2023, Garita a reușit să marcheze 14 goluri, la care se adaugă și două assist-uri, în 40 de partide.

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