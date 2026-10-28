Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit o nouă reacție după schimbul de replici dintre Marius Șumudică (55 de ani) și Nuno Campos (51 de ani).

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La flash-interviul de meciul dintre CFR Cluj și Dinamo, 2-2, antrenorul liderului din Superliga a criticat modul în care „feroviarii” au jucat și și-a comparat echipa cu Barcelona prin prisma numărului mare de pase.

Marius Șumudică i-a dat o replică acidă și tăioasă omologului său. Campos a venit și el cu o reacție, după declarațiile acide ale tehnicianului grupării din Gruia.

Andrei Nicolescu a intervenit în schimbul de replici dintre Marius Șumudică și Nuno Campos

Președintele lui Dinamo a comentat și el cele întâmplate și a susținut că declarația antrenorului „câinilor” a venit pe fondul emoțiilor din timpul meciului.

„Eu nu am văzut interviul de după meci, dar e evident că toți suntem cu emoțiile mai sus decât de obicei. Așa cum Șumi are felul lui de a fi efervescent, câteodată sare calul.

E greu să fii tot timpul în niște limite când dai declarații imediat după meci, probabil fiind și pe ideea asta că nu se aștepta să aibă chiar jocul ăsta ultradefensiv, că asta a fost marea noastră problemă.

N-am luat în calcul această ipoteză înainte de meci. Statistic, lucrurile arată o posesie covârșitoare, joc ultradefensiv, încercare de a construi pe minge lungă și faze fixe.

E ceva ce n-am pregătit 100%. Când a dat interviul, a vrut să scoată în evidență ce a trebuit să facem pentru acest 2-2”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

FOTO. Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR - Dinamo

VIDEO. Golul marcat de Zandbergen în CFR - Dinamo 2-2

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