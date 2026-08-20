Schimbare de lider în WTA? Aryna Sabalenka, o nouă înfrângere surprinzătoare. Poate pierde locul 1 după turneul de la Cincinnati

Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a fost învinsă de Sara Bejlek (20 de ani, #35 WTA) în optimile turneului de la Cincinnati, scor (7)6-7, 4-6.

Cum poate pierde jucătoarea din Belarus primul loc al ierarhiei mondiale, în rândurile de mai jos.

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Dublă campioană de la Australian Open și US Open, Sabalenka nu a trecut de optimi la ultimele trei turnee la care a participat și riscă să rămână fără poziția pe care a ocupat-o în ultimele 96 de săptămâni.

Aryna Sabalenka, eliminată în optimi la WTA Cincinnati

Sabalenka a condus cu 2-0 și 4-3 în primul set al meciului cu Sara Bejlek, însă nu a reușit să-și păstreze avantajul. În tiebreak, a avut 5-1, dar a pierdut cinci puncte consecutive și a cedat setul la a patra minge de set a adversarei, scor 7-9.

Aryna a început mult mai bine și setul secund (4-1), însă nivelul jocului său a scăzut brusc, iar Sara a câștigat cinci game-uri consecutive și s-a impus cu 6-4

Este prima victorie obținută de sportiva din Cehia în fața unei jucătoare din Top 10 WTA. Bejlek va da în runda următoare peste americanca Madison Keys (31 de ani, #24 WTA).

Am rămas fără cuvinte. Totul pare incredibil, sunt foarte fericită... Sincer, nu am cuvinte. Am jucat așa cum am simțit. Am încercat să nu fiu nervoasă și să joc, pur și simplu. Această victorie îmi va da foarte multă încredere, mă va ajuta să continui să cred. De acum înainte voi crede în mine, indiferent ce se va întâmpla. Astăzi am făcut-o, am reușit. Sara Bejlek, locul 35 mondial, potrivit PuntoDeBreak

Elena Rybakina poate urca pe locul 1 în clasamentul WTA

După înfrângerea cu Bejlek, Aryna Sabalenka are 8.575 de puncte în ierarhia WTA. Ar putea fi depășită de Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA).

Accederea în finala turneului de la Cincinnati i-ar aduce jucătoarei din Kazahstan, în premieră, fotoliul de lider al clasamentului mondial.

Elena va juca în sferturi cu Iga Swiatek (25 de ani, #5 WTA). Dacă va trece de poloneză, va da în semifinale peste învingătoarea meciului dintre americancele Amanda Anisimova (24 de ani, #10 WTA) și Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA).

În cazul în care se va califica în ultimul act al competiției, Rybakina va acumula 8.576 de puncte, cu unul mai mult decât Sabalenka. Dacă se va impune și în finală, va ajunge la 8.926 de puncte.

3 titluri WTA și-a trecut în palmares Aryna Sabalenka în acest an, însă niciunul nu a fost de Grand Slam. S-a impus la Brisbane, Indian Wells și Miami

Rezumatul meciului dintre Sabalenka și Bejlek:

WTA Cincinnati, sferturi de finală

Sara Bejlek - Madison Keys (cap de serie 20)

Coco Gauff (4) - Marta Kostyuk (10)

Amanda Anisimova (9) - Jessica Pegula (3)

Iga Swiatek (7) - Elena Rybakina (2).

Ediția din 2025 a turneului de la Cincinnati a fost câștigată de Iga Swiatek, după 7-5, 6-4 în finala cu Jasmine Paolini.

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