Schimbare de lider în WTA? Aryna Sabalenka, o nouă înfrângere surprinzătoare. Poate pierde locul 1 după turneul de la Cincinnati
Aryna Sabalenka (Foto: IMAGO)
Tenis

Schimbare de lider în WTA? Aryna Sabalenka, o nouă înfrângere surprinzătoare. Poate pierde locul 1 după turneul de la Cincinnati

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 09:36
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 09:47
  • Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a fost învinsă de Sara Bejlek (20 de ani, #35 WTA) în optimile turneului de la Cincinnati, scor (7)6-7, 4-6.
  • Cum poate pierde jucătoarea din Belarus primul loc al ierarhiei mondiale, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dublă campioană de la Australian Open și US Open, Sabalenka nu a trecut de optimi la ultimele trei turnee la care a participat și riscă să rămână fără poziția pe care a ocupat-o în ultimele 96 de săptămâni.

Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
Citește și
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
Citește mai mult
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”

Aryna Sabalenka, eliminată în optimi la WTA Cincinnati

Sabalenka a condus cu 2-0 și 4-3 în primul set al meciului cu Sara Bejlek, însă nu a reușit să-și păstreze avantajul. În tiebreak, a avut 5-1, dar a pierdut cinci puncte consecutive și a cedat setul la a patra minge de set a adversarei, scor 7-9.

Aryna a început mult mai bine și setul secund (4-1), însă nivelul jocului său a scăzut brusc, iar Sara a câștigat cinci game-uri consecutive și s-a impus cu 6-4

Este prima victorie obținută de sportiva din Cehia în fața unei jucătoare din Top 10 WTA. Bejlek va da în runda următoare peste americanca Madison Keys (31 de ani, #24 WTA).

Am rămas fără cuvinte. Totul pare incredibil, sunt foarte fericită... Sincer, nu am cuvinte. Am jucat așa cum am simțit. Am încercat să nu fiu nervoasă și să joc, pur și simplu. Această victorie îmi va da foarte multă încredere, mă va ajuta să continui să cred. De acum înainte voi crede în mine, indiferent ce se va întâmpla. Astăzi am făcut-o, am reușit. Sara Bejlek, locul 35 mondial, potrivit PuntoDeBreak

Elena Rybakina poate urca pe locul 1 în clasamentul WTA

După înfrângerea cu Bejlek, Aryna Sabalenka are 8.575 de puncte în ierarhia WTA. Ar putea fi depășită de Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA).

Accederea în finala turneului de la Cincinnati i-ar aduce jucătoarei din Kazahstan, în premieră, fotoliul de lider al clasamentului mondial.

Elena va juca în sferturi cu Iga Swiatek (25 de ani, #5 WTA). Dacă va trece de poloneză, va da în semifinale peste învingătoarea meciului dintre americancele Amanda Anisimova (24 de ani, #10 WTA) și Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA).

În cazul în care se va califica în ultimul act al competiției, Rybakina va acumula 8.576 de puncte, cu unul mai mult decât Sabalenka. Dacă se va impune și în finală, va ajunge la 8.926 de puncte.

3 titluri WTA
și-a trecut în palmares Aryna Sabalenka în acest an, însă niciunul nu a fost de Grand Slam. S-a impus la Brisbane, Indian Wells și Miami

Rezumatul meciului dintre Sabalenka și Bejlek:

WTA Cincinnati, sferturi de finală

  • Sara Bejlek - Madison Keys (cap de serie 20)
  • Coco Gauff (4) - Marta Kostyuk (10)
  • Amanda Anisimova (9) - Jessica Pegula (3)
  • Iga Swiatek (7) - Elena Rybakina (2).

Ediția din 2025 a turneului de la Cincinnati a fost câștigată de Iga Swiatek, după 7-5, 6-4 în finala cu Jasmine Paolini.

Citește și

„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Cupa Romaniei
23:23
„M-am săturat. Nu mai pot!” Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Citește mai mult
„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Imnul Ligii în România după 5 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol  de Champions, la Hapoel vs Sabah
Liga Campionilor
22:59
Imnul Ligii în România după 5 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah
Citește mai mult
Imnul Ligii în România după 5 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol  de Champions, la Hapoel vs Sabah

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
wta wta cincinnati aryna sabalenka elena rybakina Sara Bejlek
Știrile zilei din sport
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Superliga
13:50
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Citește mai mult
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Superliga
14:25
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Citește mai mult
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Superliga
11:56
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Citește mai mult
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Superliga
13:48
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Citește mai mult
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:01
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
16:26
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
09:06
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
15:55
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Top stiri
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Campionate
11:21
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Citește mai mult
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Superliga
14:09
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?” Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Citește mai mult
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Diverse
13:13
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Citește mai mult
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
B365
20.08
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
Citește mai mult
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 30 rapid 44 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Liga Campionilor
20.08

Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

Citește mai mult
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share