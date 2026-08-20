Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”

Fosta mare tenismenă Simona Halep (34 de ani) a transmis un mesaj indirect pe rețelele de socializare cu referire la Nick Kyrgios ( 31 de ani, #919 ATP ), care a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

), care a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. În urmă cu câțiva ani, sportivul a avut mai multe cuvinte dure la adresa lui Halep, după ce românca fusese suspendată pentru dopaj.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat, miercuri, că australianul a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 22 iunie.

Testul a ieșit pozitiv la benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. Fostul #13 ATP poate face apel.

FOTO. Simona Halep, mesaj pentru Nick Kyrgios: „Viața are un mod ciudat de a schimba rolurile”

După decizia în privința lui Kyrgios, Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj cu subînțeles, în care nu l-a numit pe jucător.

„Nu lovi niciodată un om când este deja la pământ. Viața are un mod ciudat de a schimba rolurile. Și un mod și mai ciudat de a scoate la iveală diferența dintre un accident și o alegere”, a scris fosta tenismenă.

Mesajul Simonei Halep. Foto: captură Instagram/@simonahalep

Simona Halep s-a confruntat cu o perioadă dificilă între 2022 și 2024, atunci când a primit o suspendare de 4 ani din partea ITIA pentru dopaj.

Sancțiunea a fost redusă ulterior la 9 luni, după ce sportiva a făcut apel la TAS. Aceasta fusese depistată pozitiv la roxadustat.

Ce a declarat Nick Kyrgios după suspendarea Simonei Halep

În septembrie 2023, după ce Serena Williams și Eugenie Bouchard au transmis câteva mesaje dure la adresa româncei, Kyrgios a criticat-o și el pe Halep.

Acesta a observat o postare a Mariei Sakkari (acum #32 WTA), în care ea declarase: „Ce pot spune este că modul în care tratează orice situație referitoare la sportivi este pur și simplu înfricoșător. O să ajungem în punctul în care nu vom mai lua nici măcar electroliți”.

Nick Kyrgios nu s-a putut abține și a scris în secțiunea de comentarii: „Ehhh, nu chiar. Eu duc bătălii de 5 seturi cu banane și coca-cola, iar rezultatele mele vorbesc de la sine.

Poate jucătorii ar trebui ca pur și simplu să nu mai ia rahaturi dubioase. Să se uite în oglindă la finalul zilei și să-și spună: «Da, am făcut totul corect». Nu e dificil”, a scris australianul pe rețeaua X.

Un internaut l-a întrebat pe Kyrgios ce mari performanțe a reușit în carieră, iar acesta a avut o replică ironică: „Îmi imaginez că aș fi câștigat vreo 5 turnee de Grand Slam dacă aș fi luat substanțe din cauza cărora să fiu suspendat 4 ani”.

Ulterior, în august 2024, Nick Kyrgios a dat-o drept exemplu pe Simona Halep atunci când Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la clostebol, după ce un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară.

Italianul a scăpat însă de suspendare, după explicațiile date, lucru care l-a nemulțumit atunci pe Kyrgios.

„Cred că susțin cu argumente fiecare cuvânt. Tot ceea ce spun pe rețelele sociale trebuie să susțin. I-am văzut pe mulți dintre prietenii mei cum au trecut prin cazuri de dopaj și au fost suspendați.

Am văzut cazuri cu jucători precum Simona Halep și alții și se pare că de fiecare dată când apare un nou caz există întotdeauna un proces diferit pentru diferiți jucători. Nu este nimic personal împotriva lui Sinner. Știu cât de important este.

Este unul dintre cei mai mari jucători de tenis pe care îi avem acum în circuit… și știu cât de important va fi el în următorii 15 ani. Nu neg nimic din toate acestea. Nu am nimic personal împotriva lui.

Dar dacă te uiți la Jenson Brooksby… jucător căruia i s-a luat un an de carieră… Nu cred că este corect și egal pentru restul circuitului sportiv”, a spus Kyrgios la acel moment, pentru ESPN.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport