„S-au manifestat ca niște ultrași” Csikszereda, prima reacție după scandalul din meciul cu Dinamo: „Totul a pornit din greșeala noastră”
Conflict la masa presei în Csikzereda - Dinamo/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„S-au manifestat ca niște ultrași” Csikszereda, prima reacție după scandalul din meciul cu Dinamo: „Totul a pornit din greșeala noastră”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 10:20
  • Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, a oferit propria versiune asupra incidentelor de la masa presei din timpul meciului cu Dinamo, pierdut de formația sa cu 1-3.
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Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru făceau analiza meciului în timp real, însă în prima repriză au fost anunțați de un reprezentant al gazdelor că trebuie să părăsească zona.

Situația a devenit din ce în ce mai tensionată, iar la un moment dat un steward a încercat să-l tragă de mână pe unul dintre membrii staffului dinamovist.

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Zoltan Szondi, prima reacție după scandalul de la masa presei în Csikszereda - Dinamo

„Noi așa pățim mereu cu Dinamo. Noi mereu vrem să fim domni și primim, în schimb, ocară și batjocură. Ce s-a întâmplat? Am fost rugați de staff-ul lui Dinamo să lăsăm la masa presei doi așa-ziși analiști video, pentru că acolo este internetul mai bun.

Noi, fiind mai provinciali, am spus da, în loc să le spunem să rămână pe bancă sau să meargă în loja lor destinată.

Din păcate, am greșit foarte mult. În momentul primului gol al lui Dinamo (n.r. min. 23), neacordat pentru ofsaid, au început să se manifeste în tribune ca niște ultrași.

Spectatorii noștri, care stau tot acolo, au crezut, pe bună dreptate, că sunt ziariști. Când au văzut că se manifestă pro-Dinamo au apărut reacțiile, bineînțeles.

Au început apoi să înjure cei de la Dinamo și a ieșit un scandal nedorit. Atunci, spectatorii noștri le-au spus să părăsească masa presei, dacă nu sunt ziariști. Bineînțeles, ei au refuzat să plece de acolo. Eu nu am intervenit”, a spus Szondi, conform digisport.ro.

A ieșit un circ. Totul a pornit din greșeala noastră. Am crezut că dacă suntem amabili, primim și noi același lucru. A fost ultima dată când am mai făcut asta. Masa presei va rămâne pentru jurnaliști, nu pentru altcineva. Am rămas cu un gust amar, dar nu avem ce să facem. Eu nu cred că staff-ul nostru și-ar fi permis asemenea gesturi Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda

Din informațiile reporterului GOLAZO.ro prezent la meci, membrii staffului dinamovist nu avuseseră un comportament provocator.

Bogdan Alecu, ofițerul de presă al lui Dinamo, aflat și el în zonă, a încercat să-i explice oficialului gazdelor faptul că analiștii stau mereu, pe toate stadioanele, la masa presei, unde au prize pentru laptopuri și acces la internet.

Aflat în spatele celor trei membri ai staffului tehnic de la Dinamo, Zoltan Szondi, președintele lui Csikszereda, nu a intervenit pentru a încerca să calmeze spiritele. Dimpotrivă, oficialul gazdelor a susținut ideea că analiștii „câinilor” trebuie mutați.

Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru au fost nevoiți să se întoarcă la locurile lor de la masa presei în repriză secundă, deoarece în zona în care au fost mutați nu aveau condițiile necesare pentru a-și face treaba.

Conform regulamentului LPF, gazdele trebuie să le pună la dispoziție o zonă în care să poată lucra, cu acces la prize și internet, astfel că cei trei au rămas la masa presei, acolo unde își începuseră activitatea.

Însă cei de la Csikszereda au decis să le oprească internetul după ce au revenit, conform spuselor membrilor staffului dinamovist.

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