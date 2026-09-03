Tănase, mesaj de adio Fostul atacant al FCSB, după despărțirea tensionată: „O parte din mine va rămâne mereu aici”
Florin Tănase FOTO: Sport Pictures
Superliga

Tănase, mesaj de adio Fostul atacant al FCSB, după despărțirea tensionată: „O parte din mine va rămâne mereu aici”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 13:08
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 13:08
  • Florin Tănase (31 de ani) a transmis un mesaj emoționant pentru FCSB, după despărțirea de formația roș-albastră și transferul la Omonia Nicosia.
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Tănase s-a despărțit cu scandal de FCSB, după ce a fost exclus din lot, alături de Valentin Crețu, înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-3.

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Florin Tănase: „FCSB a fost și va rămâne echipa mea de suflet”

Fotbalistul a publicat pe Instagram un mesaj de rămas-bun, în care a rememorat anii petrecuți la club și s-a referit la FCSB drept „STEAUA”, cu majuscule.

„Mulțumesc, STEAUA! E greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie tot ceea ce am trăit aici. Au fost ani cu victorii, trofee, bucurii, momente grele, emoții și amintiri pe care le voi purta cu mine toată viața.

Pentru mine, FCSB nu a fost niciodată doar un club. A fost și va rămâne echipa mea de suflet. A fost o onoare și o mândrie de fiecare dată când am îmbrăcat acest tricou și am intrat pe teren pentru aceste culori.

Le mulțumesc tuturor colegilor alături de care am luptat, antrenorilor, staff-ului și tuturor oamenilor din club care mi-au fost alături.

Iar vouă, suporterilor, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună.

Pentru mine începe un nou capitol. Plec cu multe amintiri frumoase și cu recunoștință pentru tot ce mi-a oferit acest club. O parte din mine va rămâne mereu aici. Mulțumesc pentru tot!”, a notat Tănase, pe rețelele de socializare.

Noua echipă a lui Tănase va avea meciuri tari în Europa League, cu Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Beșiktaș, Celta Vigo, Nijmegen și Celje.

Florin Tănase s-a aflat la a doua experiență la FCSB. A jucat prima dată pentru roș-albaștri în perioada 2016-2022 și a revenit la echipă în 2024, după despărțirea de Al-Okhdood.

329 de meciuri
a jucat Florin Tănase în tricoul lui FCSB. A marcat 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive

Alături de FCSB, Tănase a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a României și a ajuns până în optimile Europa League în sezonul 2024/2025.

Tensiuni între Tănase și conducerea FCSB

Tensiunile ar fi început la un antrenament al FCSB, după ce Florin Tănase ar fi părăsit ședința, nemulțumit de unele remarci ale lui Lucian Filip.

Gestul căpitanului ar fi provocat reacții în vestiar, iar Valentin Crețu i-ar fi cerut „secundului” să intervină.

Situația ar fi degenerat spre finalul antrenamentului, când Crețu ar fi avut un schimb dur de replici cu Mihai Stoica. Oficialul FCSB i-ar fi spus fundașului: „Crețule, pleacă, că te bat!”.

La plecarea din țară, întrebat dacă îl deranjează modul în care FCSB se desparte de unii dintre jucătorii importanți, Tănase a răspuns:

Da! Sută la sută! Nu poți să te comporți așa cu jucători care au făcut ceva pentru club! Cum e și Vali Crețu, Doamneee! Ar trebui să îl iei și să-l dai ca exemplu, nu să fii smardoi! Asta este. Florin Tănase

Ulterior, Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Florin Tănase, după declarațiile făcute de fostul căpitan al roș-albaștrilor la plecarea spre Cipru.

Gigi Becali a intervenit și el după declarațiile lui Tănase, finanțatorul FCSB subliniind că Mihai Stoica trebuie respectat pentru funcția pe care o ocupă în club.

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