Daune morale 300.000 de lei Funcționar public despăgubit de stat, după achitarea într-un dosar privind finanțarea unui club din Liga 1

Cazul ASA Târgu Mureș revine în atenție.

Finanțările acordate din bani publici clubului care se afla la acel moment în Liga 1 au declanșat anchete ample și procese îndelungate, aducând în prim-plan numele unor funcționari publici.

Fostă secretară a municipiului Târgu Mureș, anchetată de DNA în dosarul privind finanțarea clubului ASA 2013 Târgu Mureș, a obținut 300.000 de lei despăgubiri morale de la stat după achitarea definitivă.

Funcționar public achitat și despăgubit cu 300.000 de lei în dosarul finanțării clubului ASA Târgu Mureș

După aproape opt ani de judecăți, niciunul dintre inculpați nu a fost găsit vinovat, iar statul este cel care trebuie să plătească despăgubiri.

Tribunalul Mureș a decis, la 14 august 2025, ca statul să plătească suma de 300.000 de lei, aproximativ 60.000 de euro, Mariei Cioban, fostă secretară a Primăriei Târgu Mureș.

Aceasta a fost achitată după aproape opt ani de procese generate de finanțările acordate de Primăria Municipiului Târgu Mureș către fostul club ASA 2013 Târgu Mureș, intrat în faliment în 2018.

Cazul a început în vara anului 2013, când Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat alocarea sumei de 4 milioane de lei, circa 900.000 de euro la acea vreme, către Fotbal Club Municipal Târgu Mureș, pentru sezonul competițional 2013-2014, la finalul căruia echipa fanion a orașului a promovat în Liga 1.

DNA: abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Sentința instanței: fapta nu există!

După aproape doi ani de anchete, pe 26 martie 2015, Direcția Națională Anticorupție a anunțat punerea sa sub urmărire penală.

Maria Cioban a fost pusă pe lista persoanelor care aveau calitate de suspecți alături de primarul Dorin Florea, directorul economic Imola Kiss, juristul Virgil Măceșan și 19 consilieri locali.

Aceștia au fost acuzați de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii, care potrivit comunicatului au beneficiat în cauză de sprijin de specialitate din partea SRI, au susținut că banii au fost alocați ilegal și că bugetul local a fost prejudiciat cu milioane de lei.

După procese intense care au început în decembrie 2015 și au durat până în 2023, toate persoanele acuzate au fost achitate definitiv. Magistrații au decis că fapta nu există!

Maria Cioban a cerut daune morale de 400.000 de euro

După ce a fost achitată definitiv în 2023, fosta secretară a municipiului Târgu Mureș, Maria Cioban, a dat Statul în judecată, prin Ministerul Finanțelor, și a cerut daune morale în valoare de 400.000 de euro.

Tribunalul Mureș a admis doar în parte cererea fostei funcționare publice și a dispus ca statul să-i plătească despăgubiri în valoare de 300.000 de lei, aproximativ 60.000 de euro:

150.000 lei pentru prejudiciul moral suferit în dosarul privind finanțarea echipei de fotbal FCM Târgu Mureș, pentru o durată a procedurilor penale de 7 ani, 11 luni şi 5 zile;

pentru prejudiciul moral suferit în dosarul privind finanțarea echipei de fotbal FCM Târgu Mureș, pentru o durată a procedurilor penale de 7 ani, 11 luni şi 5 zile; 150.000 lei pentru prejudiciul moral din cel de-al doilea dosar, legat de atribuirea terenului, pentru o durată a procedurilor penale de 7 ani, 5 luni şi 21 de zile.

Instanța a considerat că aceste sume sunt rezonabile şi echitabile pentru repararea prejudiciului moral suferit.

Găsită nevinovată și în alt dosar penal

Potrivit motivării, femeia a susținut că anchetele și procesele în care a fost implicată i-au afectat semnificativ cariera, sănătatea și viața personală, fiind astfel nevoită să iasă la pensie anticipată, cu pierderi substanțiale de venituri și probleme serioase de sănătate.

Totodată, Maria Cioban a fost găsită nevinovată și într-un alt dosar penal, legat de atribuirea gratuită, de către Primăria Municipiului Târgu Mureș, a unui teren de 20.400 metri pătrați către o asociație sportivă.

Alți trei funcționari publici din Primăria Târgu Mureș au fost despăgubiți

În susținerea cererii sale, Maria Cioban a solicitat instanței să țină cont de sentințele obținute de alți trei colegi ai săi, foști inculpați în același dosar.

Aceștia, directorul economic și doi directori, au obținut despăgubiri de peste 1.240.000 lei (aproximativ 248.000 de euro), sumă care include dobânzi și sporuri, ca urmare a suspendării lor din funcție.

Tribunalul a precizat însă că nu poate fi acceptat argumentul reclamantei potrivit căruia aceste litigiile ale colegilor săi ar trebui să fie un reper pentru stabilirea întinderii prejudiciului.

Instanța a subliniat că sumele obținute de ceilalți inculpați reprezentau drepturi salariale neîncasate pe perioada suspendării, adică un prejudiciu material, rezultat din beneficiul nerealizat ca urmare a suspendării, într-un context în care aceștia au fost ulterior achitați.

Comunicatul DNA din 2015

Direcția Generală Anticorupție a remis pe 26 martie 2015 următorul comunicat de presă:

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus efectuarea urmăririi penale față de:

- DORIN FLOREA și KISS IMOLA, primar respectiv director economic ai municipiului Tîrgu Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

- MĂCEȘANU VIRGIL, CIOBAN MARIA, jurist respectiv secretar în cadrul Primăriei Tîrgu Mureș, și BENEDEK ISTVAN, GOMBOS GEZA CSABA, PETI ANDREI, JOZSA TIBOR, KARACSONY ERDEI ETEL, BAKOS LEVENTE ATTILA, TORZSOK SANDOR LASZLO, KIKELI PAL ISTVAN, SOOS ZOLTAN, HALLER BELA, ROMAN IOANA DANA, MATEI DUMITRU, PUIAC ION CLAUDIU, FĂRCAȘ IOAN, GUJAN HERMAN COSMIN LUCIAN, SOMEȘAN CRISTINA LIGIA, SABĂU POP AURELIAN OLIMPIU, LOGHIN LUCIAN MIRCEA, URCAN GHEORGHE, consilieri locali în cadrul primăriei Târgu Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 18 iulie 2013, suspectul Dorin Florea în calitate de primar al municipiului Târgu Mureș și ordonator principal de credite și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu prin încălcarea prevederilor mai multor acte normative care interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local către Asociația Sportivă Fotbal Club Municipal Târgu Mureș, întrucât aceasta avea obligații de plată neonorate privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat.

Concret, suspectul a inițiat, în condiții ilegale, un proiect de hotărâre de consiliu local, care a stat la baza adoptării, în mod ilegal, la data de 25 iulie 2013, a hotărârii a Consiliului Local Municipal privind aprobarea alocării, de la bugetul local, a sumei de 4.000.000 lei pentru sezonul competițional 2013-2014, în vederea continuării asocierii dintre municipiul Tg. Mureș și Fotbal Club Municipal Tg. Mureș.

La acea ședință a participat, pe lângă cei 20 de suspecți - consilieri locali, și secretarul Primăriei Municipiului, suspecta Cioban Maria, care a contrasemnat documentul respectiv.

Ulterior, suspectul Dorin Florea a încheiat și semnat în condiții ilegale, ca reprezentant al municipiului Tîrgu Mureș, alături de suspecta Kiss Imola, în calitate de directorul economic, un contract de asociere cu Asociația Sportivă Fotbal Club Municipal Tîrgu Mureș, contract vizat de suspectul Măceșanu Virgil în calitate de jurist, prin care s-a alocat acestei asociații sportive, de la bugetul local, suma de bani respectivă.

Prin aceste fapte a fost prejudiciat bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș cu suma de 4.000.000 lei, plătită asociației sportive în perioada 21.08.2013 - 31.05.2014, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru Fotbal Club Municipal Tîrgu Mureș.

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În dosar se efectuează acte de urmărire penală și față de o altă persoană.

În cauză procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea SRI.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport