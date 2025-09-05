 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor

Paul Neagu, 71 de ani, e fostul antrenor al lotului feminin de bob și sanie. Acum e judecat pentru trafic de persoane.

Într-o mărturie tulburătoare pentru GOLAZO.ro, una dintre sportive detaliază episoade și traume crâncene din perioada petrecută ca sportivă în lotul României.

Ea vorbește despre un calvar cu manipulări, sex în grup, prostituție, teroare și anxietate. Povestea dureroasă, în rândurile de mai jos.

Pe 9 octombrie 2024, DIICOT (n.r. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) a anunțat că a făcut percheziții la două locuințe din municipiul Constanța. Cei vizați, conform surselor GOLAZO.ro, ulterior confirmate, erau Paul Neagu, antrenor al lotului feminin național de bob și sanie, și Nassar Ghaleb, om de afaceri.

„În perioada 2013 – 2019, suspectul, în calitate de antrenor al unui lot național feminin de sporturi de iarnă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, a recrutat trei persoane vătămate, prin abuz de autoritate și inducere în eroare, cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și internaționale, în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituției”, spunea comunicatul DIICOT.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Amândoi sunt acum sub control judiciar, fiind judecați în libertate.

Doamne, ferește! Eu sunt la Fălticeni, nu știu nimic de asta. Cine e implicat? (n.r. – antrenorul Paul Neagu) Paul? El e în cauză? Nu-mi vine să cred. Doamne ferește! Elisabeta Lipă, pe atunci șefa ANS, într-o declarație din octombrie 2024 pentru GOLAZO.ro

A.G.a decis să vorbească: „Eram virgină, nu-mi dădeam seama”

Acum, una dintre victime a decis să vorbească, prin intermediul GOLAZO.ro. Dar a solicitat ca numele să-i fie anonomizat, așa că în rândurile de mai jos o vom numi A.G.

Ea susține că Paul Neagu a abuzat, psihic și fizic, de mai multe sportive ale lotului național de bob și sanie, determinându-le să facă sex cu alte persoane pe care le cunoștea, uneori în schimbul unor avantaje materiale. Mai mult, antrenorul ar fi facilitat și violul celei care a avut curaj să vorbească cu GOLAZO.ro.

„Aveam 17 ani când am ajuns la selecția pentru Jocurile Olimpice de tineret. Eram în 2011, vara. Când am împlinit 18 ani am plecat spre Innsbruck, locul unde se desfășurau JO de tineret. De atunci a început grooming-ul”.

Ce înseamnă grooming?

Termenul „grooming” se referă la comportamente intenționate care manipulează și controlează un copil, precum și familia, rudele și îngrijitorii acestuia în scopul de a comite abuzuri sexuale asupra copiilor.

Deși abuzul sexual asupra copiilor are loc adesea după sau în paralel cu groomingul, nu este necesar ca actele de abuz să aibă loc pentru ca grooming-ul să fi avut loc, se arată pe site-ul guvernului australian.

Faptul ca am fost acuzat e o mare greșeala. Nu mă văd ca proxenet, vânzător de carne vie. Eu am făcut sport de mare performanță. Am fost contestat de niște sportive care se vedea că nu pot face sport de înaltă performanță Paul Neagu în octombrie 2024, pentru Digi24

Glume cu tentă sexuală

A.G, spune că Paul Neagu, care era cu 40 de ani mai în vârstă decât victima, a continuat procesul de manipulare a sportivei, folosind aceleași tehnici pe care le perfecționase cu ani în urmă, pe mai multe sportive.

„Au început glumele cu tentă sexuală după ce am împlinit 18 ani. Apoi, câte un masaj în cameră, pentru ca, am aflat ulterior, să mă obișnuiesc cu atingerile inofensive.

Eu eram virgină, iar la vârsta aceea nu-mi dădeam seama ce e bine, ce e rău, ce e interzis, ce nu. Cu timpul am început să-l admir. Apoi am avut încredere în el . A fost și o doza de curiozitate, pot spune asta. I-am zis: «eu o să mă atașez și mai mult de tine dacă facem treaba asta împreună». Dar el fix asta aștepta să audă, cum aveam să-mi dau seama mai târziu, însă pentru alte motive”, și-a început A.G. mărturisirea pentru publicul GOLAZO.ro.

Cine e Paul Neagu

Paul Neagu s-a născut la Constanța, la 6 iunie 1954, și e un fost bober care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă din:

1976 Innsbruck (locul 8 / bob 4)

1992 Albertville (loc 20 / bob 4, loc 22 / bob 2)

1998 Nagano (loc 25 / bob 2)

În 1979 s-a stabilit în Germania, în stațiunea montană Winterberg

A fost antrenorul lotului feminin de bob și sanie din anul 2005.

A.G.: „Am cedat pentru că mă manipulase să mă îndrăgostesc de el”

Paul Neagu a început, după ce relația s-a intensificat, să-i bată apropouri sportivei.

„ Mi-a zis că nu vrea să mă înșele și de asta să fiu de acord cu altă fată în pat cu noi. A pus problema de parcă îi păsa de sentimentele mele . Apoi a zis că ar fi ok pentru el să fie și alt bărbat cu noi, probabil ca să-mi demonstreze că el nu e gelos. Iar eu nu voiam asta. A durat mai bine de un an până am acceptat și un alt bărbat”, dezvăluie A.G.

Ideea care vine în mintea celor care citesc aceste rânduri, și care nu au trecut printr-o asemenea experiență traumatizantă, e „de ce?”. Sportiva care a avut curajul să vorbească cu noi, lămurește acest semn de întrebare.

„ Îmi era frică să nu-l pierd. Eram îndrăgostită. Dacă nu m-ar mai fi iubit? Aveam 19 ani. Așa că am cedat într-o zi . Era vorba de sindromul Stockholm (n.r. victima dezvoltă sentimente de simpatie pentru agresor) pe care îl dezvoltasem față de antrenor.

Îmi tot spunea de un prieten bun al lui, antreprenor, care avea o fabrică de bere în Dusseldorf și o casă de vacanță aproape de pârtia de bob.

Paul Neagu îmi tot spunea că e ok, că va fi plăcut, că nu va fi gelos. Și condiționa cumva treaba asta, să ne purtăm «frumos» cu prietenii lui, pentru că ne dau bani de pregătire, de microbuz etc. Așa m-a «educat». Dar nu numai pe mine, pentru că înaintea mea au mai fost două fete încurcate cu antreprenorul german, tot pe filiera antrenorului care ar fi trebuit să aibă grijă de noi. Asta a fost viața mea din 2013 până în 2021”.

A.G.: „Atunci m-a violat un necunoscut”

Unul dintre cei doi inculpați e Nassar Ghaleb, om de afaceri, apropiat al antrenorului Paul Neagu. Era unul dintre cei care aveau grijă de cazarea fetelor, de mâncare, în schimbul favorurilor sexuale.

A.G. mărturisește: „Anul acela, 2015, a fost unul în care intrasem într-o manie, așa. Cred că devenise și o dependență. Așa că, probabil dintr-o dorință de a prelua controlul asupra întregii situații, începusem să-i aleg eu. Așa s-a ajuns și la sex cu Ghaleb. Apoi, într-o zi, Paul mi-a propus s-o facem în trei, eu, el și Ghaleb. Dar nu voiam, eram epuizată psihic.

A insistat mult să mergem să bem «măcar un ceai». Eu i-am spus că nu vreau să merg pentru că știu, de fapt, ce vrea Ghaleb. Paul a insista foarte, foarte mult . Am acceptat până la urmă. În recepția unui hotel ne așteptau Ghaleb cu un prieten de-al său. Apoi a venit și altă femeie, o prostituată de lux. Iar Ghaleb a zis: «hai, fetelor, nu mergem?». Mi-a vorbit ca și când eram o curvă. Eu m-am uitat la Paul, sperând să-l refuze, dar el a dat din cap ca și când ar trebui să continui.

Paul Neagu

M-am simțit singură, abandonată, așa că am urcat în camera de hotel. Acolo m-a violat necunoscutul care venise cu Ghaleb. A fost un viol în urma unei constrângeri psihice. Tipul nici nu avusese prezervativ și intrasem în panică din cauza unei eventuale sarcini, a unor boli. Ghaleb, de teamă cred, nici nu a făcut sex cu mine”.

Au urmat luni chinuitoare pentru A.G. Îi era teamă pentru sănătate, se simțea trădată de Paul Neagu, omul la care încă ținea.

În rechizitoriul pe care A.G. l-a primit în urma procesului se specifică faptul că inculpații au mai făcut același lucru cu o altă sportivă de la lotul național feminin de bob și sanie. Și ea a depus plângere pe numele agresorilor.

Legăturile lui Paul Neagu cu Albert de Monaco

Nu a fost singura traumă din acel an pentru A.G. Deși starea ei era din ce în ce mai precară din punct de vedere emoțional și psihic, Paul Neagu a îndemnat-o să meargă în Monaco, la un nou concurs de bob. Deși A.G. voia să revină acasă, antrenorul ei nu a ținut cont de dorință.

Paul Neagu cu Prințul Albert de Monaco. Arhivă personală / Cuget Liber.

„Cred că voia să fiu în afară țării, ca să nu vorbesc cu apropiați, până trecea problema violului. Așa am ajuns în Monaco, unde am fost cazată la un fost împingător (n.r. post specific în bob) din echipajul de bob al Prințului Albert de Monaco. În anul în care am fost violată, eram distrusă psihic.



Nu mai credeam în relația cu Paul, sexul devenise o rutină pentru mine. Dar eram în stare de șoc după viol când am ajuns la Monaco. Aveam halucinații, nu puteam dormi, anxietate puternică. Paul mi-a zis să stau la tipul care fusese împingător de bob când concura și Albert de Monaco. Iar acolo am fost forțată să fac sex cu acest tip, fostul împingător. Se foloseau de mine”, a mai mărturisit sportiva.

Paul Neagu a deschis în Winterberg două centre de recuperare medicală prin fizioterapie, întâlnind mai multe personalități. Printre acestea s-a numărat și Prințul Albert de Monaco, un cunoscut pasionat de bob.

Personal i-am făcut Prințului Albert invitația la Mondialele de bob, care vor avea loc, la vară, la Mamaia. Și-a confirmat prezența! Paul Neagu, anul 2016, pentru Cuget Liber din Constanța

De altfel, Paul Neagu a participat, în 2012, la turneul de veterani de la Innsbruck, acolo unde a ocupat locul șase, alături de Sebastian Gattuso, fost partener de bob al Prințului de Monaco.

Cine a ajutat-o să iasă din traumă

A.G. a găsit sprijin într-o doamnă care făcea psihoterapie. Avusese un proiect cu sportivi și la momentul acela lucra într-o clinică de terapie pentru mame cu șoc post-natal. Și pentru că A.G., chinuită și de sentimentul de vinovăție, nu putea să vorbească cu familia, a apelat la ea. A mers la clinică și i-a povestit tot ce i se întâmplase, iar aceasta i-a decriptat traumele și i-a spus ce i s-a întâmplat, de fapt.

„Ce a fost ciudat e că eu tot prin sex am încercat să scap de ideea violului. Era ca și când încercam să ascund ce se întâmplase. Iar ea mi-a spus clar, după câteva ședințe, «ce ai făcut tu e prostituție». Am făcut atac de panică atunci, m-am simțit foarte rău. Dar creierul meu era astfel educat încât nu ideea de prostituție m-a afectat cel mai mult, ci faptul că Paul Neagu m-a trădat . Un om la care am ținut foarte mult. Au chemat salvarea, m-au dus la urgență pentru că le-a fost teamă că fac atac de cord.

Iar acolo am trăit altceva foarte ciudat. Am început să cânt. Pentru că eu am făcut canto când eram micuță. Și nu știu de ce am început să cânt, dar așa m-am liniștit . Iar asistentele-mi reproșau că nu mă gândesc și la ceilalți pacienți. Dar cum mă opream, cum îmi revenea senzația atacului de panică. Și cântam din nou. Atunci mi-am dat seama că nu sunt deloc bine. Că o luasem rău «pe arătură»”, dezvăluie A.G.

Ce au făcut forurile din România?

Paul Neagu a fost dat afară anul trecut din funcția deținută în federația de bob. Dar trecuseră mulți ani din momentul în care în lumea mică a acestui sport se vorbea deja despre abuzurile la care fuseseră supuse fetelor, fără a genera reacții oficiale.

De ce vorbește acum A.G., prin intermediul GOLAZO.ro?. „ Îmi e teamă că se poate întâmpla și altor fete ce mi s-a întâmplat mie. Și nu vreau asta . A venit o fată din Pitești și eram și eu acolo. Iar Paul i-a zis antrenoarei fetei că se poate pregăti cu el, poate sta acasă la el, la vilă.

Urma să fie băgată în același sistem ca și mine. Ar fi fost victima perfectă. Iar eu mă vedeam, de data aceasta din afară, pe mine. În 2021 mă rupsesem de Paul, aveam o relație cu altcineva.

Eu nu m-am mai putut antrena pentru că vedeam cum încerca să-i găsească clienți, iar eu voiam să o protejez. Din acest motiv, atenția mea nu mai era 100% pe sport, pentru că era necesar să fac pe polițista, s-o ajut. Să nu ajungă o victimă, ca mine”.

„Tot pe noi ne învinovățeau ...”

A.G continuă să explice reacțiile, sau mai exact lipsa de reacție a celor din sport: „Când le-am povestit alor mei ce trăisem, s-au dus la federație. Au făcut și o declarație, dar nu mai există. Liviu Turea, directorul clubului Sinaia, a spus, conform unei colege, declarație care apare și în rechizitoriu: «dacă fetele ridică coada...» Tot pe noi voiau să ne scoată vinovate. Cum să-l suspende pe Paul Neagu care aduce, cu ajutorul fetelor pe care le folosea, beneficii federației?

Florin Țicu, care era atunci președintele Federației Române de Bob și Sanie, nu s-a implicat. Dar părinții și fratele meu, care au fost la el în birou, mi-au spus că soția sa, Sorina, a plâns când i-a auzit povestind. De la COSR, deși au fost avertizați de ceea de face Paul Neagu, nu a venit niciun răspuns.

În ultima ședință, din 2025, când Paul era deja scos din funcție, iar eu credeam că mediul nu mai e toxic, cei din Federație au spus că bobul românesc a ajuns la rezultate excepționale. Mi-au zis direct că ar trebui să fiu recunoscătoare pentru ceea ce mi-au oferit ”.

GOLAZO.ro a reușit să intre în legătură cu Paul Neagu și va publica, în curând, răspunsul complet al acestuia la acuzații.

Scuzați-mă, că mă enervați acum, cum să fac prostituție și s-o dau la interlopi când eu munceam 24 din 24 de ore? Când făceam antrenamente - recuperare, antrenamente - recuperare, antrenamente - recuperare ... Paule Neagu. fost antrenor de bob, pentru GOLAZO.ro

Cine a mai fost implicat?

A. G. nu e prima sportivă care vorbește despre abuzurile din cadrul lotului condus de Paul Neagu. Ioana Gheorghe, în cadrul unui interviu acordat GOLAZO.ro, a dezvăluit și ea ce i s-a întâmplat:

„La vremea mea eu am spus ce s-a întâmplat, dar am fost suspendată doi ani, iar el, doar o lună. Cum să mai aibă curaj altă fată să spună adevărul dacă a văzut ce mi s-a întâmplat mie?”

În procesul cu implicații în sport a ajuns, ca martor, și Radu Mazăre, fostul primar din Constanța. Primăria condusă de acesta sponsorizase echipa de bob. Mazăre a negat vreo altă implicare în cazul respectiv.

Da, îl cunosc pe Paul Neagu, l-am văzut cu două sportive. Nu erau genul meu, aveau un picior gros cât trunchiul meu. Și știți cu ce fel de fete mă întâlneam eu ... Radu Mazăre

