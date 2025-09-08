Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular +40 foto
Stadion Portul (foto: GOLAZO.ro)
Special

Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 23:44
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 23:56
  • La câțiva pași de locul unde Constanța trăia, în 1954, prima promovare în Divizia A, se află azi o arenă uitată: Stadionul Portul.
  • Pe acest stadion inaugurat în anii '70 au jucat generații de fotbaliști și antrenori faimoși ai zonei
  • Azi, în locul tribunelor pline și al gazonului verde, găsești doar praf, rugină, buruieni și promisiuni neonorate de reabilitare.

La doar câțiva pași de locul unde Constanța trăia, în 1954, primul mare moment de glorie fotbalistică, adică promovarea în Divizia A, după victoria spectaculoasă a Locomotivei PCA cu 4-0 în fața celor de la Dinamo Bacău, se ridica un alt simbol al sportului local, dar aflat astăzi în paragină: Stadionul Portul.

În anii '70, legendarul stadion „8 Mai” a fost demolat pentru extinderea portului, așa că această nouă arenă apărută în oraș a preluat rolul de gazdă pentru generații de jucători locali talentați, deveniți apoi importanți și la nivel mare: Ștefan Petcu, Dennis Șerban, Adrian Pitu, Dorel Zaharia.

Inclusiv Iosif Bukossy, omul care l-a descoperit pe Hagi, a trecut în cariera sa pe la Portul. Ca jucător, dar și ca antrenor.

Așa arată stadionul Portul: praf, rugină, buruieni

Cu o capacitate de 10.000 de locuri pe gradenele de beton, fără scaune individuale, și aflat în proprietatea Administrației Porturilor Maritime, Stadionul Portul este astăzi doar o ruină.

Imaginile din dronă surprind perfect peisajul: o arenă ovală dezafectată, înconjurată de garduri metalice albastru-pal sau complet ruginite. Gradenele din beton, odinioară pline de fani de-ai locului, sunt acum acaparate de buruieni, vegetație uscată și praf.

Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Galerie foto (40 imagini)

Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+40 Foto
labels.photo-gallery

În jur, blocuri, Spitalul Clinic CFR și structuri administrative contrastează cu arena în paragină. Aici, tribunele din beton brut sunt pline de nisip, crăpături invadate de vegetație, fără scaune. În jur doar câteva urme de mobilier vechi, rupt sau degradat.

Gazonul e aproape inexistent, a rămas doar pământ cu urme de iarbă uscată. Marginile terenului sunt acoperite de vegetație sălbatică. La porțile albastre de la intrare, metal ruginit și alte obstacole.

Spațiile pentru antrenori, vestiarul, locul unde au existat cândva grupuri sanitare și dușuri, totul e acum în ruină, pare un depozit improvizat.

„Pirații”, alungați din Port

Stadionul este amplasat strategic, aproape de Gara CFR și de linia ferată, în zona portuară, cu trenuri și activități logistice în fundal. Amplasarea arenei denotă importanța sa istorică: în trecut, un nod sportiv rezervat comunității portuare, o mină de aur pentru Constanța.

Recent, din 2020 până la începutul lui 2023, stadionul a fost transformat într-un spital modular, inclusiv pentru tratarea pacienților de COVID-19 în perioada pandemiei.

Deși arena se află în proprietatea Administrației Portului și ar trebui să fie locul de desfășurare a meciurilor echipei Portul Constanța, formația aflată acum în Liga a IV-a este nevoită să joace pe alte terenuri din oraș. Aici e imposibil!

„Pirații”, așa cum erau porecliți cei de la Portul, joacă pe stadionul CFR, situat la periferia Constanței, aproape de ieșirea spre Valu lui Traian.

În primăvară, promisiuni. Azi, nimic

L​​a începutul acestui an, oficialii Administrației Porturilor Maritime SA Constanța promiteau că Stadionul „Portul” urma să intre într-un amplu proces de reabilitare, care ar fi trebuit să readucă echipa pe propria arenă după mai bine de patru ani de pribegie.

Proiectul prevedea modernizarea infrastructurii și refacerea suprafeței de joc, plus montarea unui gazon artificial de tip hibrid!

Achiziția, evaluată la peste 3,1 milioane de lei (600.000 de euro), fusese inclusă în programul anual de achiziții pentru 2025, cu o procedură programată la 3 martie și cu un termen de finalizare stabilit pentru 30 iunie.

Timpul s-a scurs, nicio schimbare la fața locului. Așa că Stadionul Portul continuă să fie prizonierul promisiunilor neonorate, un simbol al fotbalului constănțean condamnat să aștepte zile mai bune. Lucru valabil și pentru stadionul „Farul - Gheorghe Hagi”, pus între timp la pământ, fără nicio urmă de începere a lucrărilor pentru noua arenă.

  • GOLAZO.RO a cerut lămuriri și răspunsuri de la Administrația Porturilor Constanța. Nu am primit niciun răspuns până la publicarea acestui articol. 
Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Galerie foto (40 imagini)

Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul Portul Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+40 Foto
labels.photo-gallery

farul constanta STADION constanta portul
