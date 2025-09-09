Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a răspuns rapid solicitării GOLAZO.ro cu privire la situația stadionului „Portul”

La Constanța sunt promisiuni pentru renovarea arenei pe care au jucat cândva Ștefan Petcu sau Dennis Șerban

Chiar în aceste zile, susține Mihai Teodorescu, directorul general al companiei, că s-au demarat procedurii achiziției unui nou gazon, artificial de această dată

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APM SA) a răspuns solicitării GOLAZO.ro cu privire la stadionul „Portul”, una dintre arenele istorice ale orașului, va intra într-un proces amplu de modernizare.

Gazon nou și promisiuni pentru mai bine

După ce, în perioada pandemiei, arena a fost transformată în spital modular, iar ulterior s-au realizat lucrări de reabilitare a vestiarelor, bazinului de recuperare și a sălilor de sport, acum urmează un pas esențial: înlocuirea suprafeței de joc.

„În aceste zile, este în derulare procedura achiziției de gazon artificial, costurile fiind în valoare de 3.152.894 lei, urmând apoi să fie demarate lucrările efective de înlocuire a suprafeței de joc. Sunt necesare lucrări premergătoare, precum terasamente și măsurători specifice, iar la final stadionul trebuie omologat”, a declarat directorul general Mihai Teodorescu.

Între timp, paza stadionului este asigurată de o firmă privată, iar întreținerea bazei sportive revine angajaților companiei.

Toate lucrările sunt finanțate din surse proprii. Însă concluzia este clară: după ani în care arena a fost folosită în scopuri medicale sau a rămas în paragină, stadionul Portul Constanța se pregătește să reintre în circuitul sportiv, cu un gazon nou și condiții modernizate, deschizând perspectiva renașterii unei baze cu tradiție pentru sportul local. Cel puțin acestea sunt promisiunile făcute de CN APM.

Ce a spus Mihai Teodorescu în răspunsul pentru GOLAZO.ro:

„În luna martie 2020, în contextul pandemiei provocată de coronavirus, stadionul Portul, aparținând CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a fost transformat în Sistem Medical Modular de Intervenție și Tratament. La începutul anului 2023, spitalul modular amplasat în incinta stadionului Portul a fost demontat.

Ca urmare a preluării Bazei Sportive Portul de la Comandamentul Flotei din cadrul Statului Major al Forțelor Navale, în cursul lunii iulie 2023 au început lucrările de reabilitare, necesare reintroducerii stadionului în circuitul sportiv.

Lucrările au vizat: verificarea instalațiilor electrice, termice, sanitare, de preluare ape meteorice, urmate de reparații și înlocuirea elementelor uzate; reparații la tâmplăria de lemn și aluminiu (uși, ferestre); refacerea trotuarului în zonele deteriorate; igienizarea spațiilor; tunderea și cosirea vegetației spontane și toaletarea arborilor și arbuștilor; confecționarea de mobilier pentru spațiile interioare - vestiare.

Au fost renovate vestiarele, bazinul de recuperare sportivă, sauna. Cele două săli de sport au fost reamenajate, fiind înlocuită suprafața de joc. Toate lucrările la baza sportivă «Portul» sunt finanţate din surse proprii ale Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa şi au fost realizate cu personalul companiei”, a fost răspunsul oferit de Administrația Porturilor Maritime prin vocea directorului general, Mihai Teodorescu.

Mai departe, acesta a mai răspuns câtorva întrebări, cel mai important punct fiind faptul că există promisiunea că în aceste zile se vrea achiziția unui gazon artificial, care să înlocuiască ceea ce este în prezent la stadionul Portul.

Aveți vreun proiect pentru renovarea / reconstrucția acestei arene aflate în paragină?

În aceste zile, este în derulare procedura achiziţiei de gazon artificial, costurile fiind în valoare de 3.152.894 lei, urmând apoi să fie demarate lucrările efective de înlocuire a suprafeţei de joc. Sunt necesare lucrări premergătoare, de exemplu terasamente, măsurători specifice, fiind necesar ca stadionul să fie ulterior omologat.

Mai aveți vreo implicare la echipa Portul Constanța ce astăzi activează în Liga a 4-a?

CN APM SA nu se implică în activitatea echipei din Liga a 4-a. Federația Națională a Sindicatelor Portuare, al cărei membru este și sindicatul reprezentativ al salariaților din companie, ia parte la susținerea financiară a echipei respective.

Aveți planuri pentru implicarea în sport în viitorul apropiat? La Portul Constanța sau la Farul?

Deocamdată, CN APM SA nu are astfel de planuri. Eforturile companiei sunt concentrate pe aducerea stadionului Portul la un standard care să permită reluarea activităților sportive ale echipelor de pe platforma portuară, să devină o arenă deschisă tineretului și competițiilor.

Cine se mai ocupă azi de paza/îngrijirea a ceea ce este la stadionul Portul?

Paza stadionului se realizează printr-o firmă privată, iar de îngrijirea întregii baze sportive se ocupă angajații CN APM SA. Toate lucrările la baza sportivă «Portul» sunt finanţate din surse proprii ale Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanța.

