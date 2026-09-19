„Puteam să mai marcăm” Oltenii jubilează după victoria cu FCSB: „Fundașii lor dormeau!” +102 foto
Nicușor Bancu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Puteam să mai marcăm” Oltenii jubilează după victoria cu FCSB: „Fundașii lor dormeau!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 23:50
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 00:15
  • U CRAIOVA - FCSB 5-0. Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul oltenilor, a exultat după victoria entuziasmantă obținută de campioana României.
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Bancu a vorbit despre succesul categoric al formației din Bănie și despre plecarea sa la echipa națională.

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U CRAIOVA - FCSB 5-0. Nicușor Bancu: „Totul a decurs cum trebuie pentru noi”

„După prima repriză am văzut că nu și-au creat foarte mari ocazii, au avut o singură centrare prin fața porții și cam atât. După aceea, din păcate, Drăguș s-a accidentat, era cel mai periculos om al lor. Totul a decurs cum trebuie pentru noi.

Ne-am motivat foarte bine la pauză și am intrat cu o atitudine foarte corectă în a doua repriză. Am reușit să mai marcăm de trei ori și, pe lângă asta, cred că puteam să mai marcăm.

Fericire foarte mare pentru toată lumea! Mergem acum la București, la echipa națională. Cei care nu merg la națională cu siguranță vor avea parte de o vacanță frumoasă”, a declarat Nicușor Bancu la Prima Sport.

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Nicușor Bancu: „Sper să o țin tot așa”

Întrebat despre faptul că a dat pasă de gol chiar și din aut, căpitanul oltenilor a replicat:

„Cu noua regulă, încercăm să batem cât mai rapid. Plus că am observat că Assad este liber. Mi-a ieșit astăzi. Sper să o țin tot așa, să nu vadă adversarii, pentru ca la meciurile următoare să putem să-i surprindem din nou”.

Am văzut că fundașii lor centrali dormeau și m-am dus în spatele lor. M-am uitat la el (n.r. la Bancu), mi-a aruncat mingea și am rămas singur cu portarul. (n.r. Dormeau?) Sigur! (n.r. Ați umilit rivala?) După 5-0, mai e ceva de spus? Assad Al-Hamlawi, atacant U Craiova

„Am o recuperare foarte bună de ceva timp. Încerc, odată cu vârsta, să am grijă de tot ceea ce fac, de alimentație, de orice. Și acest lucru se pare că mă ajută.

Nu am decât să continui așa și să reușesc să joc cât mai mult la acest nivel”, a concluzionat Bancu.

Ne-am apărat bine, am atacat excelent, am luptat pentru fiecare minge. Suporterii au umplut stadionul și e o motivație importantă. Când atmosfera e așa, zbori! Aș vrea să fie așa la fiecare meci, le-am câștiga pe toate Oleksandr Romanchuk, fundaș U Craiova

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