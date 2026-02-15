Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Assad Al-Hamlawi a vorbit, la finalul meciului, despre golul spectaculos marcat pe stadionul din Bănie.

Singurul gol al partidei a fost marcat de palestinian în minutul 23. Oltenii au înscris și în minutul 54, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid după analiza VAR.

Assad Al-Hamlawi : „Fiecare victorie este importantă”

„Meciul a fost bun. Ne-am respectat planul foarte bine. În acest moment, fiecare victorie este importantă și suntem fericiți că rămânem pe primul loc.

Sunt mulțumit de gol, dar și de modul în care fanii cântă și ne încurajează, ceea ce ne motivează pe toți. Mă face să vreau să fac mai mult”, a declarat Al-Hamlawi după meciul cu FCSB.

Al-Hamlawi , gol de senzație

Assad Al-Hamlawi a reușit faza primei reprize. O realizare individuală de elită, cu încredere, profitând și de lipsa de decizie a stoperului-stânga roș-albastru, Graovac.

Vârful palestinian a avut mingea la 25 de metri de poartă, s-a demarcat inspirat la pasa lui Mora și a declanșat acțiunea.

A pătruns în careu, a simulat șutul cu dreptul, Graovac a stat prea departe și a căzut în plasa fentei.

Assad a cotit-o abil spre interior, având întreaga poartă în față. Avea de ales. Șut la scurt, unde era tânărul Matei Popa, sau șut la colțul lung, mai dificil, dar cu șansă mai mare de reușită, dacă execuția era bună.

Și a fost foarte bună. Stângul lui Al-Hamlawi a fost perfect. Mingea sa a pictat cea mai frumoasă parabolă, l-a depășit pe Popa și s-a oprit în plasa laterală.

VIDEO. Golul marcat de Al-Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0