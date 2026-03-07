Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”

FCSB - U Cluj. Dorin Codrea (28 de ani) a fost în centrul unui episod ciudat, în momentul în care a văzut cartonașul galben din partea arbitrului Rareș Vidican.

Jucătorul celor de la U Cluj a avut o intrare dură în startul reprizei secunde și a fost avertizat de către „central” într-un mod care l-a făcut să reacționeze și pe comentatorul partidei.

FCSB - U Cluj. Fază ciudată între Codrea și Vidican: „Mai avea puțin și îi dădea cu cartonașul peste față”

În minutul 49, Codrea l-a faultat prin alunecare pe David Miculescu, moment în care Vidican a lăsat avantaj pentru FCSB.

Tănase a pasat apoi greșit, iar „centralul” a întors faza și i-a arătat cartonașul galben jucătorului de la U Cluj, într-un mod bizar.

Acesta a alergat înapoi spre Codrea și l-a avertizat pe acesta cu cartonașul foarte aproape de față, stârnind o replică și din partea comentatorului Digi Sport.

„Atât de insistent s-a dus Rareș Vidican să-i arate cartonașul galben lui Codrea, mai avea puțin și îi dădea cu cartonașul peste față.

Să i-l bage în ochi și mai multe nu! Îl văzuse și Codrea… nu era greu”, a spus Ionuț Angheluță pe transmisiunea live.

FOTO Faultul lui Codrea la Miculescu și momentul cu Rareș Vidican

