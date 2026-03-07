„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”

FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a oferit o primă reacție după ce Elias Charalambous (45 de ani) a anunțat că nu va mai fi antrenorul echipei.

Eșecul cu Universitatea Cluj de pe Arena Națională i-a fost fatal lui Elias Charalambous, care se desparte de FCSB după trei ani de colaborare.

FCSB - U Cluj 1-3 . Gigi Becali, despre plecarea lui Elias Charalambous: „Foarte bine a făcut”

Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea de la FCSB.

„ Asta e. Foarte bine a făcut. Ce să mai facă? Vede că nu mai poate. Nu mai poate duce!

Până acum, a mers. Am câștigat două campionate, am mers în Europa League. N-a făcut nimeni performanța asta în Europa. Am câștigat vreo 40 de milioane (n.r. - de euro) în doi ani.

Acum nu mai merge. Nu mai poate duce. Nu-l mai ascultă (n.r. - jucătorii). Dacă și-a dat demisia, asta e. Eu, de exemplu, nu voiam să-l dau afară”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Întrebat despre noul antrenor care va veni pe banca FCSB-ului, Gigi Becali a spus:

„Trebuie să stau și să mă gândesc ce facem acum în situația asta. N-are rost să vorbim acum de înlocuirea antrenorului.

Nu știu acum. Nu mai fac ca pe vremuri: hai, repede, să luăm antrenor. Nu! Trebuie răbdare”.

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Gigi Becali: „O să vorbesc cu Mirel”

Gigi Becali se gândește și la varianta Mirel Rădoi în locul lui Charalambous, antrenor care a mai pregătit-o pe FCSB și în perioada iunie - noiembrie 2015.

„Trebuie să mă gândesc foarte bine. Dacă e, o să vorbesc cu Mirel (n.r. - Rădoi). Să-l întreb ce gânduri are, în ce fel vrea să joace, cum vrea să joace, ce jucători îi trebuie.

Dar nu mai este Mirel ăla de atunci. Păi, el atunci avea alt comportament cu jucătorii, îi iubea prea mult.

O să vorbesc cu el. Să vedem ce are în cap, ce zice și el. Poate vrea să aducem alt antrenor și el să fie un manager general.

Eu, de exemplu, niciodată nu o să dau oameni afară. Dacă vine un antrenor, la mine să nu vină cu staff. Poți să vii și cu staff-ul tău, dar oameni nu dau afară. Oamenii ăștia... eu am lucrat cu ei ani de zile, am câștigat bani cu ei. Eu nu-i dau afară niciodată”, a mai spus Becali.

Nici nu m-am gândit că o să schimb antrenorul. Nu m-am gândit că o să-și dea demisia (n.r. - Elias Charalambous) Gigi Becali, patron FCSB

