I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar” +39 foto
Florin Tănase foto: Sport Pictures
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”

Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 07.03.2026, ora 23:17
  • FCSB - U Cluj 1-3. Florin Tănase și Valentin Crețu au oferit primele reacții după demisia lui Elias Charalambous.

Tehnicianul cipriot și-a anunțat plecarea imediat după meci, la flash-interviu, fără a face un anunț în fața jucătorilor, în vestiar. El a explicat că decizia fusese luată dinainte de partida cu ardelenii.

FCSB - U Cluj 1-3. Florin Tănase: „Probabil acest meci l-a făcut să ia decizia”

„Nu, în vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic, îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună, dar...

Nu, nu a spus nimic zilele acestea... Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie.

E clar că e un moment foarte prost al echipei. Acum nu știu, fiecare ia decizia. Cred că, dacă a spus-o, va fi greu de întors. Așa e la fotbal. Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate”, a declarat Tănase la Digi Sport.

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Am deschis scorul, după am luat golul pe contraatac, cum am făcut de multe ori în acest campionat. Dar, per total, jocul nostru a fost prost. Este vina noastră pentru prestația din seara aceasta. O prestație slabă Florin Tănase

Valentin Crețu: „Ne pare rău pentru dânsul”

Fundașul campioanei a fost și el luat prin surprindere de decizia antrenorului și speră la un viitor mai bun al echipei.

„Am aflat acum, ne pare rău de dânsul. Am făcut lucruri frumoase, mi-ar părea rău să plece. Cred că dânsul știe mai bine. Nouă, jucătorilor, ne-ar părea rău.

S-a văzut și azi că nu suntem bine, nu știu ce să zic, avem experiență, trebuie să o scoatem la capăt. Ar trebui să vedem altă echipă, trebuie să mergem în Europa.

Trebuie să ne motivăm singuri, avem experiență, antrenorii și patronul au făcut tot, nu ne lipsește nimic.

E rușinos să nu prindem play-off-ul, dar trebuie să mergem mai departe cu capul sus. Totul a fost la foc automat, nu ne-a ieșit jocul. Psihic a fost totul”, a spus Crețu, după meci.

VIDEO. Golul al doilea reușit de Macalou

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
