Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a vorbit despre posibilitatea ca turneele finale de handbal să poată fi urmărite și la TV, nu doar pe platforma Voyo.

În luna noiembrie a anului trecut, GOLAZO.ro anunța că Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, care vor avea loc în perioada 2026-2031.

Cu toate acestea, deținătorii postului din „Pache Protopopescu” au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo, inclusiv partidele în care va fi implicată naționala României.

Constantin Din: „Îmi doresc foarte mult ca acest sport să fie urmărit cât mai mult”

Constantin Din, președintele FRH, a vorbit despre posibilitatea ca turneele finale de handbal să poată fi urmărite și la televizor, nu doar contra cost pe platforma Voyo.

„Ca președinte al Federației Române de Handbal, îmi doresc foarte mult ca acest sport să fie urmărit cât mai mult, de cât mai mulți oameni din România. Este clar că ne dorim ca meciurile de handbal să fie transmise pe televiziuni.

Situația pare simplă, dar este un pic complicată. Drepturile TV al acestor competiții majore, precum Campionatul European, Campionatul Mondial sau Jocurile Olimpice, aparțin Federației Europene și celei Internaționale.

Partenerul nostru este PRO TV și este o coincidență că PRO TV a cumpărat drepturile TV de la aceste două federații, pentru Campionatele Europene și Mondiale.

Noi, ca federații naționale, nu putem să intervenim. Este un contract între EHF și IHF și o societate comercială. Este un contract între două părți”, a spus Constantin Din, citat de gsp.ro.

După ce trustul PRO a ales să transmită meciurile de la turneele finale majore de handbal pe Voyo, comunitatea pasionaților de handbal a lansat o petiție care a ajuns pe birourile CNA.

Peste 5.000 de fani ai handbalului au semnat petiția „Vrem la TV meciurile României!”, de pe campaniamea.declic.ro, așa cum se arată în documentul trimis către CNA.

Constantin Din: „Încercăm să îi convingem”

Președintele Federației Române de Handbal a precizat că încă se negociază ca meciurile de handbal de la turneele finale să poată fi urmărite și la televizor.

„Este un lucru evident că ne dorim cu toții ca meciurile să fie transmise pe posturile de televiziune.

Noi am avut discuții, încercăm să convingem partenerul nostru pentru decembrie, încercăm să îi convingem ca meciurile, cel puțin ale echipelor naționale, să fie transmise pe un post de televiziune.

Încă se discută, încă se negociază. Repet, drepturile sunt cumpărate de dânșii, dânșii decid ce fac cu produsul lor”, a mai spus Constantin Din.

Naționala feminină de handbal participă, în acest moment, la turneul EHF Euro Cup. Pentru „tricolore” urmează duelul cu Slovacia de duminică, din etapa 4.

Rezultatele României până acum:

15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27

19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29

5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32

Următoarele meciuri ale României, după cel cu Slovacia:

8 aprilie: România – Norvegia

12 aprilie: Polonia – România

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Norvegia 3 6 2 România 3 4 3 Polonia 3 2 4 Slovacia 3 0 Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four. Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.

EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.

România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

