Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici” +39 foto
Elias Charalambous. Foto: Sport Pictures
Superliga

Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”

alt-text Vlad Nedelea , Ștefan Neda , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 00:03
  • FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous (45 de ani) și-a anunțat demisia în direct la flash-interviu, imediat după finalul partidei.

Campioana a ratat play-off-ul încă din etapa precedentă, iar eșecul de sâmbătă seara pare să fi fost cel care a cântărit cel mai mult în decizia tehnicianului.

Citește și
FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous: „A fost ultima mea zi aici”

Antrenorul a spus doar câteva cuvinte la flash-interviu, anunțându-și plecarea, fără a răspunde la alte întrebări.

Și „secundul” Mihai Pintilii va pleca odată cu cipriotul.

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci... Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă va veni cineva nou, ar fi un șoc pozitiv la echipă.

S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Antrenorul a mers apoi la conferința de presă, unde a stat un minut și și-a reiterat poziția:

„E decizia mea, nu răspund la întrebări despre meci. Am avut 3 ani aici, dintre care 2 grozavi. Anul acesta nu a mers așa cum am dorit.

Azi a fost ultima mea zi ca antrenor al acestei echipe. Am luat decizia înainte de meci, am vrut să jucăm și ultimul meci. Ceva trebuie să se schimbe, să fie un șoc pentru jucători.

Încă avem un obiectiv, acela de a juca în Europa. Singurul ajutor pe care-l pot da eu e să fac loc să vină cineva proaspăt, nou. Vă rog să respectați decizia mea, e clară, nu vreau să răspund la alte întrebări”.

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (39 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

demisie u cluj fcsb elias charalambous
