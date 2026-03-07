Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Lando Norris (26 de ani), pilotul de la McLaren, a criticat în termeni duri noile schimbări din acest sezon din Formula 1.

Britanicul va porni de pe locul 6 în Marele Premiu al Australiei, prima cursă a sezonului, care va avea loc duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1.

Noul sezon din Formula 1 a venit cu multe schimbări la mașini, în special la motoarele hibride. Acum, noul raport de putere este aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică.

Înainte, motorul cu combustie internă avea 80%.

Lando Norris: „Este pur și simplu dificil”

Lando Norris, campionul mondial din Formula 1 din sezonul trecut, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la împărțirea unităților de putere la nivelul motoarelor.

„Aș putea vorbi ore întregi. Cred că toată lumea știe care sunt problemele. Pur și simplu, împărțirea 50%-50% nu funcționează. Modul de linie dreaptă înseamnă că ai multe alte probleme de rezolvat.

Dar faptul că trebuie să încetinești atât de mult înainte de viraje, că trebuie să ridici piciorul de pe accelerație peste tot pentru a te asigura că pachetul este în partea de sus, că pachetul este prea mare, te pune în dificultate. Este pur și simplu dificil.

Dar, da, asta e ceea ce avem. Nu e plăcut pentru un pilot, dar sunt sigur că George (n.r. - Russell) zâmbește, așa că, în final, nu contează prea mult. Trebuie doar să valorifici la maximum ceea ce ai”, a spus Lando Norris, conform planetf1.com.

Lando Norris: „Probabil cele mai proaste mașini”

În calificările pentru Marele Premiu al Australiei, monopostul condus de Norris a suferit o mică avarie, după ce a lovit un ventilator de răcire care căzuse de pe Mercedesul lui Kimi Antonelli.

Campionul mondial a dezvăluit că era prea ocupat să verifice starea bateriei mașinii, în loc să fie atent la drum.

„Știi, mă uit la volan, de aceea nu văd resturile, pentru că trebuie să mă uit la viteza pe care o voi atinge la sfârșitul liniei drepte și să știu dacă trebuie să frânez cu 30 de metri mai devreme sau cu 10 metri mai târziu.

Deci asta este și problema, trebuie să te uiți la volan la fiecare trei secunde pentru a vedea ce se va întâmpla, altfel vei ieși de pe pistă.

Pur și simplu am trecut de la cele mai bune mașini construite vreodată în Formula 1, și cele mai plăcute de condus, la probabil cele mai proaste , și este nasol, dar trebuie să te împăcați cu asta și să profiți la maximum de ceea ce ți se oferă.

Deci, cu siguranță este diferit. Cu siguranță nu este ca anul trecut. Și nu e ca și cum ai apăsa mai tare în viraj, pentru că uneori, dacă apeși mai tare, pierzi bateria și mergi mai încet.

Așa că trebuie să înțelegi cum să faci lucrurile. Mercedes a înțeles asta, evident. Ei ar înțelege, pentru că sunt o echipă bună și, în plus, este motorul lor. Ei au înțeles mai mult decât noi, dar vom ajunge și noi acolo. Doar că durează puțin”, a mai spus Lando Norris.

Regulile au fost modificate pentru că asta doresc producătorii. Dar dacă probabil 18 alți piloți se plâng, de fapt sunt 20, nu știu ce este mai bine pentru acest sport sau nu Lando Norris, pilot McLaren

Ce s-a modificat la mașinile de Formula 1 în 2026

Care sunt principalele schimbări?

Motoarele hibride s-au modificat. Noul raport de putere este aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică (înainte, motorul cu combustie internă avea 80%).

între partea electrică și cea termică (înainte, motorul cu combustie internă avea 80%). Jumătate din putere e generată de baterii, pe care piloții trebuie să le reîncarce în timpul decelerării și frânării.

Motorul cu combustie internă rămâne un V6 turbo de 1.6 litri, dar care asigură acum doar 540 din cei 1.000 de cai putere, în loc de 850, ca înainte.

dar care asigură acum doar 540 din cei 1.000 de cai putere, în loc de 850, ca înainte. Mașina e mai mică, mai îngustă (ampatamentul, redus cu 200 mm; lățimea, cu 100 mm), mai ușoară (cu 30 kg) și cu efect de sol redus. Podeaua scade și ea cu 100 mm.

(ampatamentul, redus cu 200 mm; lățimea, cu 100 mm), mai ușoară (cu 30 kg) și cu efect de sol redus. Podeaua scade și ea cu 100 mm. Aerodinamică: modificări la aripa față, aripa spate, la podea și partea inferioară (au dispărut tunelurile Venturi pentru efect de sol).

(au dispărut tunelurile Venturi pentru efect de sol). DRS (Drag Reduction System) a fost eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă .

. Anvelopele, mai înguste (cu 25 mm în față și 30 mm în spate). Diametrul roților scade (15 mm în față și 30 mm în spate).

(cu 25 mm în față și 30 mm în spate). Diametrul roților scade (15 mm în față și 30 mm în spate). Combustibilul e 100% sustenabil.

