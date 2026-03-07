„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri +39 foto
Gigi Becali
„Nu mai avem echipă" Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare" + L-a taxat pe MM pentru transferuri

George Neagu
Publicat: 07.03.2026, ora 21:59
Actualizat: 07.03.2026, ora 22:51
  • FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a comentat eșecul suferit roș-albaștri în ultima etapă a sezonului regulat.

FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul 1-3, pe Arena Națională. Pentru oaspeți au punctat Macalou ('24, '57) și Lukic ('40), în timp ce campioana a profitat de autogolul lui Stanojev.

FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali: „Foarte bine a făcut”

Gigi Becali i-a criticat pe jucătorii săi de la FCSB, după eșecul usturător în fața Universității Cluj.

„Noi nu mai avem o echipă de fotbal, noi avem jucători acolo care se distrează pe teren. Nu se joacă fotbal. Tănase, în care puneam baza, vârf, călcâi...

Pe Ofri Arad l-am băgat. Nu e fotbalist nici ăsta. Lui Bîrligea n-am ce să-i spun. El s-a zbătut, dar nu ai cu cine.

Nouă ne trebuie fundași centrali și doi mijlocași. Că n-am nevoie nici de Lixandru, nici de Ofri Arad, nici de nimeni. Nu e nevoie nici de Thiam, nici de Tănase.

Stai că acum mă gândesc la retrogradare. Primul obiectiv este evitarea retrogradării.

E harababură! Care mai de care joacă fotbal de parcă e la antrenament. Nu mai există un traseu de joc. Nu-mi închipuiam că o să ajungem în halul ăsta.

Trebuie zguduită din temelii toată echipa asta. Să vedem ce facem cu ei (n.r. - cu jucătorii), care vor să plece, pentru că trebuie să scăpăm de ei. Nu mai au chef să joace fotbal!”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Gigi Becali: „Când îi spuneam eu lui MM de Macalou...”

Gigi Becali l-a taxat și pe Mihai Stoica pentru transferul lui Ofri Arad, din această iarnă, de care s-a declarat dezamăgit.

„Când îi spuneam eu lui MM de Macalou... E fotbalist bun. Dar vreau să zic, avem nevoie de jucători ca să facă diferența.

Trebuie să iau jucători de valoare, 5 sau 6 jucători pentru 6 milioane de euro. Nu vreau să ne facem de râs. Nu m-am făcut în viața mea de râs. Acum e gravă situația”, a mai spus Becali.

  • În urma acestei înfrângeri, FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte acumulate, și va evolua în play-out în a doua parte a sezonului.
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

