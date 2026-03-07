Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase

FCSB - U Cluj 1-3. Suporterii campioanei și-au arătat susținerea pentru echipă la finalul ultimei partide din sezonul regulat.

FCSB a pierdut categoric în fața lui U Cluj, după ce în etapa precedentă a ratat matematic play-off-ul Ligii 1, însă galeria va rămâne aproape de echipă și în faza play-out-ului.

FCSB - U Cluj 1-3 . Peluza Nord, mesaj susținere pentru echipă

Deși suporterii celor de la FCSB și-au exprimat de mai multe ori nemulțumirea față de jocul echipei, de-a lungul acestui sezon, amenințând chiar că nu vor mai fi prezenți pe stadion, aceștia au avut o atitudine complet diferită la finalul meciul cu U Cluj.

Ieșită din cursa pentru ambele trofee în acest sezon, FCSB va juca doar pentru un loc la barajul pentru Conference League, însă fanii rămân alături de echipă.

Imediat după fluierul final, jucătorii au mers către galerie, iar suporterii au scandat din peluză: „Până la moarte, cu Steaua (n.r. FCSB) până la moarte”.

Ulterior, Florin Tănase a fost surprins într-o discuție cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB.

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

