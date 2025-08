„Avem foame de victorii” Al Hamlawi, prima reacție după hattrick-ul de senzație din Universitatea Craiova - FK Sarajevo 4-0

Universitatea Craiova - FK Sarajevo 4-0 (în tur, 1-2). Assad Al Hamlawi (24 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit de revenirea fantastică a formației din Bănie.

Al Hamlawi a fost one man show în Bănie. Atacantul din Palestina a reușit un hattrick de senzație după pauză, iar la finalul partidei a explicat unde s-a făcut diferența.

Universitatea Craiova - FK Sarajevo. Assad Al Hamlawi : „Am arătat că avem foame de victorii”

„În prima repriză am fost acolo, dar nu am putut să ne facem jocul. Am demonstrat în partea a doua că suntem echipa mai bună și că avem foame de victorii.

Pot să spun că am avut mai multă energie decât ei, am continuat să facem pressing, iar apoi ne-am calificat.

Începem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine, iar omogenitatea se vede. Vorbim, ne simțim bine și încercăm să alcătuim o familie”, a declarat Al Hamlawi la Prima Sport.

La primul gol, îmi amintesc că am văzut mingea în fața mea și mi-a venit să șutez. Toate golurile pe care le-am marcat au fost faze colective, nu am făcut nimic individual. Al Hamlawi, despre hattrick-ul reușit cu Sarajevo

Alexandru Cicâldău: „Mister ne-a arătat niște chestii tactice și au dat roade”

Marcator al unui gol, Cicâldău a vorbit și el despre succesul oltenilor și a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul Craiovei la pauză.

„Mă bucur că am reușit să ne îndeplinim obiectivul, că am bătut la un scor bun și că am practicat un joc foarte bun. Am arătat din nou un fotbal ofensiv și am marcat 4 goluri.

Cred că suntem o echipă care are niște principii bine stabilite. De mâine trebuie să ne concentrăm pe următorul meci.

La pauză, Mister ne-a arătat niște chestii tactice și au dat roade” , a spus și Cicâldău, potrivit sursei citate anterior.

Următoarea adversară a formației antrenate de Mirel Rădoi va fi Spartak Trnava (Slovacia).

Prima partidă va avea loc în Bănie, pe 7 august, în timp ce returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 14 august.

